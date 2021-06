Themanummer over rijke historie groene stadsdelen

Utrecht - Het themanummer 2021 van tijdschrift Oud-Utrecht verscheen afgelopen donderdag. Kunstenaar en hovenier Hans van Lunteren, bekend van het Sjanghaipark in Overvecht, ontving het eerste exemplaar. Aan hem is een artikel gewijd en hij draagt bij aan de komende tentoonstelling over kunst en tuinieren in het Centraal Museum.

Het themanummer ‘De groene stad’ laat een rijke historie zien als het gaat om de aanleg van tuinen, buitenplaatsen, parken en zelfs groene stadsdelen. Terwijl de oprukkende bebouwing tuindersgebieden, landgoederen, volkstuinen en sportvelden opslokte, creëerden burgers, (landschaps)architecten en plantsoenmeesters juist weer nieuwe paradijsjes.

Het tijdschrift is rijk geïllustreerd, onder meer met kleurendia’s uit de jaren zestig door Johan van Alff, de toenmalige directeur van de plantsoenendienst. De artikelen gaan bijvoorbeeld over het Diaconessenhuis dat een enorme tuin had met een eigen kwekerij en ‘agrarische dienst’? Ook de ‘groene erfenis’ in de naoorlogse wijken Kanaleneiland en Overvecht komt aan bod, evenals de parken van Lunetten en de strijd voor het groene hart van Leidsche Rijn. Het tijdschrift is onder meer los verkrijgbaar via www.oud-utrecht.nl.