Wereldmuziek na STUW en RASA

'Accoustic Africa III' in RASA in 2013. Foto: Michiel Hasewinkel,

Utrecht - Onlangs kwam de Stichting Utrecht Wereldmuziek (STUW), opgericht om wereldmuziek na de sluiting van het gespecialiseerde podium RASA op verschillende bestaande Utrechtse podia te laten klinken, met haar eindadvies na haar geplande opheffing na vier jaar. Samengevat luidde de conclusie dat er veel concerten zijn georganiseerd, maar dat de kennis bij en het netwerk van de afzonderlijke podia veelal nog beperkt is, waardoor niet al het via STUW te verdelen geld is gebruikt.

Door Paul Hustinx

Ook vraagt men zich af of ‘bepaalde podia’ wel de ambitie hebben om meer ‘inclusief te programmeren’, want die terminologie prefereert men boven de aanduiding ‘wereldmuziek’. Er zou een nieuw kennis- en netwerkpunt moeten komen, stelt men, openlijk refererend aan RASA dat deze functie vroeger vervulde. Hierbij denkt men aan het Utrechts Muziekoverleg UMO, maar dit kan en wil hier vooralsnog niet aan.

Hoe reageert het opgeheven RASA? “De voorwaarden die men noemt voor het dichten van het gat na de sluiting van RASA zijn precies die die met deze sluiting om zeep geholpen zijn”, zegt Jan Ravesteijn, de laatste RvT-voorzitter van RASA: ‘een klein podium’, ‘een netwerk, zeker internationaal’, ‘een budget, dit is nu wegbezuinigd’ en ‘cultuureducatie en talentontwikkeling voor Utrechters’. “Ze hebben iets om zeep geholpen, een stichting als doekje voor het bloeden opgericht en concluderen nu dat de dingen die RASA had nodig zijn om wereldmuziek weer op de kaart te zetten”.

De discussie over de term ‘wereldmuziek’ verbaast hem, want deze geeft 5,5 miljard treffers op internet en er is nog steeds een officieel netwerk voor deze muziekcategorie. Het stelt hem teleur hoe weinig actief wethouder Klein de geconstateerde knelpunten in haar begeleidende raadsbrief oppakt. Margriet Jansen, regisseur en projectmanager bij RASA, vraagt zich af of de opzet van STUW is gelukt. Zij constateert dat ‘de infrastructuur is verdwenen’.

Samen met het Amsterdamse Tropentheater en het Zuiderpershuis in Antwerpen, beide eveneens gesloten, wist RASA veel artiesten van verre hierheen te halen. “Nu schrappen veel artiesten Nederland zelfs. Het aanbod is minder veelzijdig, alleen bekende namen komen nog”. TivoliVredenburg zou het kunnen, maar dat vereist een actievere investering dan Jansen nu terugziet: “ze pakken op wat langs komt”. Zij vreest dat wereldmuziek zo op veel podia ‘niet zal beklijven’: “de gemeente moet hier echt een plan op zetten”.

STUW-voorzitter Sanne Scholten relativeert de conclusies uit het rapport over de beperkte kennis en ambitie enigszins. Het is vooral een proces dat tijd vraagt: ‘je kunt een parallel trekken met het proces van inclusie, het kost tijd om het te implementeren. Het is ook een andere manier van kennis organiseren dan bij een gespecialiseerd podium’.

Er zijn altijd voorlopers en groepen die nog bezig zijn, zegt ze. STUW heeft ook contacten tot stand weten te brengen tussen podia en inhoudelijke organisaties. Scholten noemt hierbij ook expliciet de netwerkorganisatie PACT die podia bijstaat om diverser en inclusiever te gaan werken.

Bij STUW vinden ze het overigens niet terecht om altijd maar met RASA vergeleken te worden. Volgens Scholten ‘was RASA in zekere zin het tegenovergestelde van wat wij doen: wereldmuziek op één plek versus in de hele stad’.

Ook stelt STUW niet alleen te zijn opgericht vanwege het sluiten van RASA, maar dat haar bestaan ook past binnen de internationale trend van het doorvoeren van de ‘code diversiteit en inclusiviteit’ in de culturele sector. Maar is inclusie als alle soorten publiek iets herkenbaar eigens bieden wel hetzelfde als wereldmuziek in de zin van voorbij de grenzen van je eigen cultuur kijken? Volgens Scholten gaat dit hand-in-hand: Griekse muziek bijvoorbeeld trekt niet alleen Grieken, maar ook anderen.

Zij denkt ‘zeker’ dat het allemaal uiteindelijk ‘gaat lukken’, en hoopt dat gemeente en UMO een centrale spilorganisatie weten op te zetten. STUW verwacht ook positieve effecten van het Nationaal Podiumplan, dat onder voorwaarden voorziet in financiële steun bij jazz- of worldconcerten.