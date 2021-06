eerste elektriciteitskastjes geverfd in binnenstad

Utrecht - Afgelopen week was het zover: Utrechts stadsambassadeurscollectief Thirty030 is gestart met het project ‘Van Kastje naar Canvasje’. Met veel enthousiasme zijn de kunstenaars begonnen. Op de Ganzenmarkt, Korte Smeestraat en de ABC-straat zijn de kastjes al geverfd.

Tientallen voorbijgangers hebben hun enthousiasme gedeeld en de eerste vragen om een kastje in hun eigen buurt te verven zijn ook langsgekomen, aldus Thirty030. Komende weken ontpoppen 18 kastjes tot kunstwerken. “Houd de social media-kanalen van Thirty030 in de gaten voor locaties en meer.” ‘Van Kastje tot Canvasje’ is bedacht door Thirty030 en kan worden uitgevoerd dankzij steun van de gemeente Utrecht, het Initiatievenfonds en Centrummanagement Utrecht.