Zesde editie Duurzaam Weekend vol workshops en lezingen

Utrecht - In juli vindt de zesde editie plaats van het Duurzaam Weekend Utrecht 2021. “Laat je inspireren en ontdek hoe leuk het is om vrolijk bij te dragen aan een groenere wereld. Van vrijdag 9 tot en met zondag 11 juli kun je meedoen aan diverse leuke workshops, lezingen en deelsessies over duurzame thema’s.”

“Na een succesvolle digitale editie in 2020 zijn wij verheugd elkaar weer live te kunnen inspireren op ons festivalhart op De Neude in Utrecht.” Het festival begin op vrijdag 9 juli met een congres voor professionals. Op het programma staan sprekers als Klaske Kruk van Circularities, Marloes van den Berg van de Koninklijke Jaarbeurs en Marianne Vollebergh van The Bin. “Ze nemen je mee in de wereld van intrinsieke motivatie, duurzame evenementenlocaties en gerecyclede fietsbanden.”

In de binnenstad van Utrecht ligt het festivalhart met entertainment, muziek, workshops, duurzaam eten en activiteiten voor het hele gezin. Maar ook op centrale punten in verschillende wijken is er een programma over duurzaam wonen en consumeren en een duurzame omgeving.

Op het programma staan veel verschillende activiteiten, zoals een virtuele klimaatexperience, een duurzame escaperoom en je kunt duurzaam daten. “Zet jouw wijk in bloei met Guerilla Gardening of verduurzaam je kledingkast. Er is een leuke pubquiz en we geven diverse creatieve workshops, zoals ‘van Domtoren tot steengoed’ of zelf chocola maken. Verder kun je genieten van muziekoptredens, een filmavond en talkshows over duurzaam leiderschap, consumptie en circulaire economie. Proef de biertjes bij Brouwerij de Leckere of wandel door de Utrechtse stad met onze duurzame horeca- en winkelroute.”

Duurzaam Weekend is een festival om vrolijk te verduurzamen, stelt de organisatie van het festival. Directeur Margit Végh: “Het gaat om de eerste stap en met elkaar zorgen we voor impact. Ik ben ontzettend trots op het programma waar bezoekers dit jaar aan kunnen deelnemen. Een festival blijkt de beste vorm om dit jaar onze missie ‘Heel Nederland Vrolijk Verduurzamen’ te vervullen.”

Duurzame Week is een organisatie die mensen helpt hun (werk)leven vrolijk te verduurzamen. Naast Duurzaam Weekend Utrecht, biedt Duurzame Week talloze evenementen rondom de duurzame thema’s voeding, wonen, omgeving, reizen en consumeren. Dit jaar is Duurzaam Weekend op de Neude en andere locaties in Utrecht. Ook zijn diverse programmaonderdelen van Duurzame Week via een livestream te volgen.