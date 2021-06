Zomerse debuutsingle bij Domtoren

Utrecht - Op zondag 20 juni, tijdens de International Dag van de Vluchteling, brengt straatmuzikant Khalil Toumi zijn debuutsingle ‘Together As One’ uit. “Speciaal op die dag om aandacht voor vluchtelingen te vragen. Alle opbrengsten van het nummer gaan naar stichting Welkom In Utrecht”, geeft de 30-jarige Toumi uit.

Door Roberto Cancian

Mensen die met regelmaat de Utrechtse binnenstad bezoeken, hebben Khalil Toumi vast al eens horen zingen. Is het niet bij de pinautomaat op de Neude, dan wel op het Centraal Station of in de Nachtegaalstraat. De als straatmuzikant begonnen songwriter brengt zijn debuutsingle ‘Together As One’ nadat hij een bijzondere ontmoeting had met een gevluchte Ghanese jongen. “Daardoor werd ik geïnspireerd om dit nummer te maken.” de boodschap die Khalil Toumi wil meegeven is dat we met elkaar leven. “Mijn wens dat onze wereld uiteindelijk in harmonie zal samenleven.”

Met het motto ‘doneer door te streamen’ geeft Toumi de gehele opbrengst van zijn debuutsingle aan de stichting Welkom in Utrecht. “Een initiatief dat vluchtelingen door middel van activiteiten in contact brengt met mensen uit de regio. De nieuwe bewoners van de Domstad vergroten daardoor hun sociale cirkel, pakken gemakkelijker de Nederlandse taal op en voelen zich vooral sneller thuis.” Khalil Toumi, die aan het Conservatorium studeert, wil als singer/songwriter het liefst fulltime bezig zijn met muziek. Als straatmuzikant zorgt hij al voor een lach op de gezichten, daarnaast speelt hij ook veel op bruiloften. Aan de in NIeuwegein woonachtige Toumi, die de eerste Publieksprijs won bij het Open Podium Twente, wordt vaak gevraagd waarom hij met zijn talent nog op straat muziek maakt. “Het heeft iets magisch om met een muzikaal gebaar iemand een glimlach te bezorgen. Zeker in een tijd waarin mensen veel in hun eigen wereld zitten met een mobiel en AirPods. Een spontaan gesprek komt zodoende steeds minder voor.”

Door zijn muziek raakt hij in gesprek en blijft hij in contact. “Door op straat te zingen, breng ik iets van die verbinding terug. Mensen blijven vaak even staan en maken met mij, maar ook met elkaar contact. Zo heb ik al veel vrienden gemaakt en ook andere muzikanten ontmoet.” Sinds hij zijn website ceremoniemuziek.nl heeft, wordt hij vaak geboekt voor trouwceremonies. “Een bruiloft is een perfecte werkplek voor een muzikant. Je mag deel uitmaken van een heel bijzonder moment voor twee personen. Daarbij hangt er altijd een positieve sfeer en is er altijd lekker eten”, lacht hij. Deze zondag wil hij bij de Domtoren plezier en saamhorigheid bijeen brengen. “Utrecht is echt mijn stad. Om het nummer compleet te maken, zing ik zondag in het refrein de slogan ‘Together As One’ ook in het Ghanees.” Na zijn debuutsingle brengt Toumi elke twee weken een nieuwe single uit. “Ik probeer daarbij altijd een positieve boodschap in mijn liedjes te verwerken.” Volg Khalil’s release via zijn Instagram: @khalil_music.