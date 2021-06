Onvrede over gele vaccinatieboekje

Tot ongenoegen van acht partijen in de gemeenteraad schrijven Utrechtse ziekenhuizen geen vaccinaties bij in gele boekjes.

Utrecht - Wie na een coronavaccinatie geen stempel in het gele vaccinatieboekje krijgt, moet in veel gevallen kosten maken om naar het buitenland te kunnen reizen. Hiervan zijn vooral zieken en gehandicapten de dupe. Zij worden in veel gevallen niet door de GGD maar door het ziekenhuis ingeënt en daar wordt niet in de gele boekjes gestempeld. Acht partijen in de Utrechtse gemeenteraad vinden dat zieken en gehandicapten hierdoor ongelijk worden behandeld en hebben het college om opheldering gevraagd.

Door Bert Nijenhuis

In de Utrechtse ziekenhuizen zijn duizenden patiënten en medewerkers gevaccineerd tegen COVID-19. “Het had prioriteit om deze groep in de crisisperiode versneld te vaccineren”, verklaart woordvoerder Joris Prinssen van het UMC Utrecht.“ “Net als in alle andere Nederlandse ziekenhuizen zijn deze vaccinaties niet bijgeschreven in de gele boekjes. Alle medewerkers en patiënten hebben na de vaccinatie wel een vaccinatieregistratiekaart met stickers van het vaccin gekregen. Wij adviseren om deze kaart aan het gele boekje toe te voegen.” Van wie daarvoor toestemming heeft gegeven, zijn de gegevens ook aan het RIVM verstrekt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verwacht dat de CoronaCheck-app vanaf 1 juli de coronastatus op verschillende manieren digitaal kan laten zien.

Vooralsnog worden vaccinatieregistratiekaarten – in tegenstelling tot de gele boekjes – niet als geldig bewijs erkend in onder meer Duitsland. Omdat vaccinatie in het ziekenhuis geen keuze is, vinden acht raadsfracties dat er sprake is van ongelijke behandeling. Zij geven aan te beseffen dat de werkdruk onder het zorgpersoneel hoog is, maar vinden desondanks dat het UMC Utrecht de gele boekjes van gevaccineerden met terugwerkende alsnog van stempels moet voorzien. “Wij volgen de landelijke richtlijnen en de instructies die er worden gegeven”, reageert Prinssen. “In het UMC Utrecht liggen op dit moment zeven coronapatiënten op de intensive care en eveneens zeven op de verpleegafdeling. In totaal liggen er 45 coronapatiënten in de Utrechtse ziekenhuizen. Voor het zorgpersoneel betekent dat iets meer lucht. Tegelijkertijd zijn we druk bezig om de zorg verder op te schalen en bijvoorbeeld operaties te doen die in de coronaperiode werden uitgesteld. Dat betekent dat de druk op het personeel nog steeds hoog is.”

Door de relatief snelle afname van het aantal coronapatiënten is vorige week wel alvast de samenwerking tussen het UMC Utrecht en Defensie beëindigd. In totaal zijn er honderdzestig militairen in het ziekenhuis actief geweest. ‘Groene’ artsen en verpleegkundigen en ‘witte’ UMC-specialisten werkten tijdens dit unieke civiel-militaire verbond zij aan zij. Ook werden er militairen ingezet voor ondersteunende taken zoals het klaarzetten en opruimen van medische apparatuur. Hierdoor konden de verpleegkundigen en artsen zich volledig richten op de zorg van de patiënten.