Stadsblad wordt verkocht aan uitgeverij Rodi

Utrecht - DPG Media verkoopt per 1 juli aanstaande de huis-aan-huiskrant het Stadsblad aan uitgeverij Rodi. De nieuwe uitgever zal de krant integreren in DUIC.

DPG Media en Rodi gaan daarnaast een nauw samenwerkingsverband aan. Jan van Dun, directeur Local Media DPG Media: “DPG Media blijft onverminderd investeren in regionale en lokale journalistiek: met zeven regionale titels met in totaal 67 edities. Daarnaast werken binnen DPG Media inmiddels ruim 60 collega’s aan bijna veertig lokale online platformen van In De Buurt. Er blijft tevens een samenwerking tussen de nieuwe eigenaren en DPG Media, omdat DPG Media vanuit AdLocal de nationale advertentieverkoop blijft uitvoeren.”

Matthijs Malipaard, Commercieel Directeur Rodi Media: “Door de samenwerking binnen AdLocal borgen we het immense bereik en de waarde van huis-aan-huiscommunicatie. Met de overname gaat Rodi Media verder op de ingeslagen weg om onze missie te vervullen: verbindingen creëren via crossmediale communicatie en daarmee de lokale samenleving laten bloeien.”