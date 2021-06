Kinderen onderzoeken tijdens IVN Slootjesdagen hoe gezond sloot in Utrecht is

Utrecht - Hoe goed is de waterkwaliteit van de slootjes in Utrecht? Op tenminste negen verschillende locaties in de provincie gaan kinderen komend weekend tijdens de IVN Slootjesdagen aan de slag om dit vast te stellen. IVN-Natuurgidsen staan van 11 t/m 13 juni klaar met schepnetjes, loeppotjes en zoekkaarten om met kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun (groot)ouders waterdiertjes te vangen en waterproefjes te doen. Kinderen leren van alles over het leven in de sloot en doen tegelijkertijd mee met een belangrijk citizen science project. Aan de hand van alle data kunnen wetenschappers van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) namelijk de waterkwaliteit beoordelen. Utrecht scoorde bij de vorige metingen in 2019 een 5,9.

‘De aanwezige waterdiertjes en plantjes geven aan hoe gezond een sloot is,’ licht Sophia van Dam van IVN toe. ‘Helder water met ondergedoken waterplanten en veel verschillende waterdiertjes zorgt voor een goede biodiversiteit. Mooie insecten, zoals libellen, zijn afhankelijk van water omdat hun larven daarin leven. Maar helaas laat de kwaliteit van veel van de 330.000 kilometer sloot, die Nederland telt, vaak te wensen over.’

Dit jaar kunnen ook basisscholen meedoen aan de Slootjesdagen. Op verschillende scholen worden gastlessen verzorgd door IVN-Natuurgidsen. Door duizend basisscholen is er al een speciaal lespakket gedownload voor de leerlingen van groep 6 t/m 8. Meesters en juffen kunnen dan samen met hun leerlingen op pad om de slootjes in de buurt te ontdekken en te onderzoeken. Daarnaast worden op verschillende scholen onderzoekslessen verzorgd door IVN-Natuurgidsen, in samenwerking met Natuur en Milieu.

In 2019 was de laatste editie van de IVN Slootjesdagen. Toen werden in Utrecht vooral veel muggenlarven en watermijten geteld. Vorig jaar gingen de IVN Slootjesdagen als gevolg van de coronapandemie niet door. Voor het wetenschappelijk onderzoek is deze zevende editie daarom extra belangrijk. Ook omdat de waterkwaliteit van de onderzochte Nederlandse slootjes van 2018 naar 2019 daalde van een 6,9 naar een 6,1. Van Dam: ‘En als je bedenkt dat tijdens de Slootjesdagen toch vaak wel de mooiere, kwalitatief betere slootjes worden uitgekozen, is dit cijfer dus waarschijnlijk ook nog geflatteerd.’

Zie voor activiteiten in de buurt: https://www.ivn.nl/provincies/utrecht/activiteiten.