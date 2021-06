‘In nieuwe stadswijk Cartesius wordt deelmobiliteit de norm’

In aanwezigheid van wethouder Klaas Verschuure is het startsein gegeven voor de Cartesius Mobility Hub.

Utrecht - In aanwezigheid van wethouder Klaas Verschuure is afgelopen week het startsein gegeven voor de Cartesius Mobility Hub in de toekomstige nieuwe stadswijk Cartesius in Utrecht. De eerste 100 procent elektrische auto’s zijn samen met We Drive Solar en gebiedsontwikkelaars MRP en Ballast Nedam Development in gebruik genomen tussen NS-station Utrecht Zuilen en het CAB. “Bewoners, ondernemers en bezoekers krijgen zo de kans om kennis te maken met deelmobiliteit.”

“In Cartesius wordt gezonde en duurzame mobiliteit vanzelfsprekend. Er komen nieuwe vormen van mobiliteit die ervoor zorgen dat autogebruik minder wordt. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van deelmobiliteit, openbaar vervoer en goede fiets- en wandelverbindingen.

Bewoners van Cartesius krijgen met behulp van een slim mobiliteitsaanbod aantrekkelijke alternatieven voor de auto en andere mobiliteitsmogelijkheden aan geboden. Ook voor bezoekers van Cartesius wordt het eenvoudig om duurzame mobiliteitskeuzes te maken”, aldus de verschillende partijen. De Utrechtse wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling): “Cartesius wordt een duurzame wijk waar veel aandacht is voor gezond stedelijk leven voor iedereen. Daarbij gaat het onder meer om groen, duurzame energie en deelmobiliteit. De start van de eerste deelauto’s en de uitbreiding in de nabije toekomst in Cartesius, zal zorgen voor groei van elektrische deelauto’s in onze stad.”

Cartesius ligt direct naast het NS-station Utrecht Zuilen, wat reizen naar het gebied met openbaar vervoer aantrekkelijk maakt. “Voldoende fietsenstallingen in combinatie met fietspaden faciliteren de fietser optimaal. Voor de toekomstige bewoners van Cartesius is eigendom van een eigen auto dan ook niet meer nodig.” Onno Dwars, CEO Ballast Nedam Development: “Door het stimuleren van lopen en fietsen wordt het autogebruik en het -bezit in en rondom Cartesius op natuurlijke wijze minder en neemt bewegen en daarmee de gezondheid toe”.

“Het plaatsen van slimme en ecologische geluidsschermen bij de treinsporen - die tevens zonne-energie opwekken - zorgen verder voor een rustige woonomgeving.” Het beschikbare wagenpark zal vanaf de oplevering van de eerste woningen tientallen auto’s omvatten en verder worden uitgebreid bij oplevering van nieuwe woningen of bij toename van gebruik. Meer informatie over Cartesius Utrecht: www.cartesius-utrecht.nl.