Wandelconcert aan de stadsrand

Het Skazka Kwartet geeft een optreden in Blauwkapel.

utrecht - Het Skazka Kwartet presenteert Clara & Igor, een wandelconcert aan de rand van Utrecht, met werken van Clara Schumann en Igor Stravinsky. Voor of na het concert van ruim een halfuur kan men een wandeling maken rond het prachtige kerkje van Blauwkapel; voor een routebeschrijving wordt gezorgd.

De muziek van Clara en Igor komt uit een andere tijd en is met een ander idee gecomponeerd, maar juist het contrast in de muziek laat de stukken naadloos in elkaar overvloeien - alsof zij met elkaar verbonden zijn.

Het Skazka Kwartet bestaat uit Anna Steenhuis, Lena ter Schegget, Lisa Eggen en Emma Besselaar. Dit jonge kwartet (ontstaan in 2020) speelde recent voor Entrée, de jonge vriendenclub van het Concertgebouw, verzorgde een live-stream voor TivoliVredenburg, en produceerde zijn eigen familievoorstelling ‘Ludwig en de prinses’, met steun van de Gemeente Utrecht.

Deze zomer zijn zij te zien op het Delft Fringe Festival en het Peter de Grote Festival. Sinds oktober 2020 volgen zij lessen aan de Nederlandse Strijkkwartet Academie onder supervisie van artistiek leider Marc Danel. | www.skazkakwartet.nl

Clara & Igor is te horen op zaterdag 12 juni (14.00) in het Kerkje van Blauwkapel. Kaartjes à €10,- zijn te reserveren via skazkakwartet.nl/clara-en-igor.