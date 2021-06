Theater was zelden zo dichtbij

Utrecht - Eind mei was de première van het project ‘Van heel dichtbij’ van Stut Theater. De tuin van Gezondheidscentrum de Amazone maakte onderdeel uit van het decor voor drie korte voorstellingen, waarin het publiek spelers Ricardo, Christiaan of Elias ontmoet. “Dit is misschien wel het meest echte theater dat ik ooit gezien heb”, gaf een bezoeker na één van de eerste voorstellingen aan in het nagesprek.

Door Roberto Cancian

In ‘Van heel dichtbij’, een project van community theatergezelschap Stut Theater in Utrecht, zijn ontmoeting en verbinding de centrale thema’s. In een coronaproof spiegelkubus van 2 meter bij 2 meter kunnen mensen steeds een speler ontmoeten, letterlijk van heel dichtbij. Eén van de spelers is de 23-jarige Elias, die zijn verhaal over zijn maandenlange tocht van Syrië naar Nederland vertelt. Dat doet hij terwijl hij zachtjes zijn lievelingslied op de gitaar speelt.

Het uitgangspunt van de voortellingen zijn de persoonlijke verhalen van de drie mannen. Regisseur Sophie Plekker heeft het project samen met schrijver Anne Hogewind, decorbouwer Stefanie Bonte en sounddesigner Ruben Bosch uitgevoerd. “Sophie Plekker is vertrokken vanuit een onderzoek naar verschillende vormen van eenzaamheid. Hiervoor heeft zij allerlei uiteenlopende mensen gesproken en naar hun verhalen geluisterd”, vertelt Mánòn Suringa van Stut Theater. Elias, Ricardo en Christiaan gingen uiteindelijk het project aan als speler en verteller van hun eigen verhaal. “Iedereen ervaart wel eens eenzaamheid, in ‘Van heel dichtbij’ willen we een moment van verbinding creëren, letterlijk van heel dichtbij” zegt Plekker. “In deze tijd, maar ook in andere tijden, voelen steeds meer mensen zich eenzaam. We bouwen muren om ons heen om de wereld buiten te houden. Maar we hebben anderen nodig. We willen gehoord worden, ons begrepen voelen en zichtbaar zijn”, hoor je in de epiloog die in de soundscape verwerkt is.

Het resultaat van het geheel is een indringende en intieme ervaring. Per voorstelling passen er slechts twee mensen publiek in de kubus, wat gezien de afmeting ook niet meer dan logisch is. Daarna gaan de bezoekers met elkaar de ontmoeting verder aan in het contextprogramma buiten. Het meest interessant is dit wanneer de bezoekers elkaar nog niet kennen. ‘Van heel dichtbij’ speelt de komende maanden op verschillende locaties. Doorlopend zijn er steeds zes tot acht voorstellingen per dag. Elke voorstelling duurt circa 25 minuten, waarna er buiten de kubus een creatief programma is rondom het thema ‘ontmoeten’.

Op zaterdag 29 en zondag 30 mei was het eerste speelweekend. Stut maakt spraakmakende en activerende theatervoorstellingen over maatschappelijke onderwerpen, gebaseerd op persoonlijke verhalen en ervaringen van mensen. In een traject werken niet-professionele spelers en professionele makers toe naar een voorstelling. Stut richt zich grotendeels op ‘nieuwe kijkers’, mensen die weinig of geen ervaring hebben met naar theater gaan. Voor meer info: www.stut.nl.