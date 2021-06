Mark Molenaar leerde nieuwe life skills als atletiekcoach

Utrecht - Zijn jongste dochter was vier toen ze tijdens een evenement van NOC*NSF niet bij de atletiekbaan weg te slepen was. Twee jaar later mocht ze eindelijk zelf op atletiek. En vader Mark? Die is er trainer geworden en heeft er een heleboel nieuwe life skills aan overgehouden. Het verhaal van Mark is een van de honderd verhalen die dit jaar gedeeld worden met de campagne Mensen Maken Nederland, vanwege het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet.

De dochter van Mark Molenaar, inmiddels 13, zit nog steeds bij de Utrechtse atletiekvereniging U-Track en haar oudere zus is ook jong gestart met de sport. Zelf is hij best een sportief type, maar niet zozeer gericht op het competitieve element. “Ik loop liever hard in het bos, ik ben mijn eigen bootcampmaster.” In zijn studententijd heeft hij aan atletiek gedaan, maar veel kennis had hij niet meer toen hij opnieuw in aanraking kwam met de sport.

Mark is niet onbekend met het reilen en zeilen van het verenigingsleven. Als communicatieadviseur bij NOV, aanjager van de campagne Mensen Maken Nederland, is hij op dagelijkse basis bezig met de wereld van de vrijwillige inzet. “Bij onze sportvereniging is er net als bij veel andere clubs het geval is een diehard kern van ouders en sporters die zich inzet voor alle zaken die moeten gebeuren.” Bestuurszaken, trainers, commissies, het clubhuis: het wordt allemaal uitgevoerd door de clubleden en andere betrokkenen. “Toen mijn dochters op de club gingen, vlogen de hulpvragen me meteen om de oren. Ik ben me uiteindelijk gaan inzetten voor de jeugdcommissie.” Niet veel later assisteerde hij een keer bij een training en voor hij het wist volgde hij zelf een cursus tot trainer.

Samen met twee andere trainers geeft hij sindsdien leiding aan de allerjongste kinderen. “Ik heb bewust gekozen voor deze groep. Hoewel ik natuurlijk cursussen heb gevolgd, vind ik het wel prettig dat ik tijdens de lessen niet te veel met de techniek bezig hoef te zijn. Met deze kinderen doen we leuke spelvormen. Na de warming-up gaan we op allerlei manieren aan de slag met starten, werpen en springen. Ze beheersen op deze leeftijd nog geen complexe motorische bewegingen. Dus dan vragen we ze bijvoorbeeld als een dier te bewegen om aan de andere kant van de baan te komen.”

Naast betrokkenheid met de club van zijn dochters en multitasken, heeft het lesgeven Mark nog een hoop andere vaardigheden oftwel life skills opgeleverd. “Het is ook een sociaal proces.’’