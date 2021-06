bewust bewegen in wilhelminapark

Ouderen kunnen vanaf 10 juni elke week onder professionele begeleiding bewegen in het Wilhelminapark.

Utrecht - Ouderen kunnen vanaf donderdag 10 juni elke week onder professionele begeleiding bewegen in het Wilhelminapark. Odensehuis Andante en Let’s Spark starten samen ‘Bewust bewegen in de buitenlucht’ voor iedereen die op leeftijd is en lekker buiten wil bewegen.

Domien Schuurmans, coördinator bij het Odensehuis Andante: “Vaak zijn bewegingsactiviteiten voor deze doelgroep binnen. Het is erg fijn dat er nu een laagdrempelige manier van buitensporten is, die voor het Odensehuis ook nog eens goed bereikbaar is”. Caroline Mönking van Let’s Spark vertelt dat het voor iedereen goed is om naar buiten te gaan om te bewegen. “Zon voelen op je huid, frisse lucht inademen, vogels horen en planten en bloemen zien. Al deze prikkels hebben een gunstige uitwerking op hersenen, hart en longen, bloedsomloop, spieren en botten. Ze zorgen echt voor een positieve invloed op eetlust, conditie en weerstand, ontspanning en gemoedstoestand. En met de trainingen bouwen mensen kracht op en balans, waardoor ze minder snel vallen.”

Schuurmans: “We hopen dat we naast de mensen die bij het Odensehuis inlopen ook andere ouderen kunnen enthousiasmeren om mee te doen’’.