Utrecht - De tiende Open Tuinendag Utrecht vindt plaats op zaterdag 26 juni. Dit groene evenement heeft inmiddels een vaste plek op de agenda verworven. Vorig jaar moest deze dag door corona worden afgelast. Dit jaar zijn de voorbereidingen niet voor niets geweest; de voorverkoop van de passe-partouts is afgelopen week van start gegaan.

Verborgen achter gevels en poorten van de historische binnenstad liggen de Utrechtse stads- en binnentuinen: groene oases van rust en vaak verrassende staaltjes tuinarchitectuur. De Open Tuinendag is voor liefhebbers een unieke gelegenheid om te genieten van bijzondere tuinen die de rest van het jaar gewoonlijk niet toegankelijk zijn.

Dit jaar zijn 47 tuinen en hoven voor bezoekers toegankelijk. Verschillende tuinen doen al vanaf het eerste jaar mee, zoals de imposante tuin van Zuylenspiegel, de ommuurde tuin op de Oude Kamp en de intieme stadstuin achter Pausdam.

Nieuw dit jaar zijn een particuliere tuin aan de Maliebaan, de tuin van sociëteit De Vereeniging aan de Mariaplaats, de tuinen van Gasthuis Leeuwenbergh en de Doopsgezinde kerk en twee tuinen aan de Lange Lauwerstraat. De coronacijfers zijn momenteel flink aan het dalen en de kansen op besmetting zijn naar verwachting eind juni tot een minimum geslonken, aldus de organisatie van de Open Tuinendag. “Dat betekent dat we met inachtneming van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen een veilige Open Tuinendag kunnen organiseren. Zo zal er worden gewerkt met een gelimiteerd aantal bezoekers per tuin en zijn er drie wandelroutes uitgezet om de bezoekers te spreiden, ook is een maximum aantal passe-partouts beschikbaar.”

“Daarnaast worden de geldende coronamaatregelen gehandhaafd, zoals 1,5 meter afstand, het gebruik van hand-gel en mondkapjes in binnenruimtes. Mochten er toch nog onverwachte ontwikkelingen plaats vinden, raadpleeg dan de website”, adviseert de organisatie van de Open Tuinendag.

Op de Open Tuinendag Utrecht zijn de deelnemende tuinen tussen 10.00 en 17.00 uur te bezoeken op vertoon van een passe-partout. Dit programmaboekje bevat een beschrijving van de locaties, een handige plattegrond en de drie wandelroutes.

Een passe-partout kost 12,50 euro per persoon en is verkrijgbaar bij de VVV Utrecht. De voorverkoop is afgelopen week gestart. Vooraf bestellen kan ook via VVV-Utrecht, Domplein 9-10, tel. 030 - 2360004 of infovvv@utrechtmarketing.nl.

“Om teveel drukte op de dag zelf te vermijden vragen wij belangstellenden zoveel mogelijk de passe-partouts vooraf bij de VVV-winkel op te halen. Per post bestellen is ook mogelijk.” Actuele informatie over het programma en de tuinen is te vinden op www.opentuinendagutrecht.nl.

Volg de Tuinendag ook op twitter @OpenTuinUtrecht, www.facebook/opentuinendagutrecht.nl en Instagram (opentuinendagutrecht).