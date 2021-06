Utrecht - Utrecht moet in de toekomst een ’10-minutenstad’ worden, dat wil zeggen dat ‘de belangrijkste functies voor dagelijks gebruik’ binnen tien minuten bereikbaar moeten zijn vanaf plekken waar mensen wonen of werken, waarbij de fiets het belangrijkste vervoermiddel is. Nee, niet dat overal binnen 10 minuten te komen is, maar zo’n 80 tot 90 procent van de alledaagse verplaatsingen moet binnen deze tijd zijn af te leggen.

Door Paul Hustinx

Dit is de centrale gedachte achter de Ruimtelijke Strategie 2040 van de gemeente, waarin de plannen voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad in de komende 20 jaar worden geschetst. Om ervoor te zorgen dat de belangrijkste voorzieningen dichtbij zijn en zo weinig mogelijk vervoersbewegingen nodig zijn, wil men de stad zo min mogelijk verder laten uitdijen en daarom wil men binnen de tijdsscope van dit plan niet bouwen in Rijnenburg. Wel moeten er minstens 60.000 woningen worden gebouwd, maar die zullen zoveel mogelijk binnen de huidige stadsgrenzen worden gerealiseerd. Hiervoor zijn zeven locaties gereserveerd rond een aantal OV-knooppunten als transferium Westraven, polder Papendorp en de stations Lunetten, Overvecht en Leidsche Rijn. De stad moet hierbij vooral niet steenachtiger worden, want het groen moet expliciet meegroeien met de groeiende stad.

Door minder nadruk op de auto en andere slimme manieren ziet men mogelijkheden om de gemiddelde woonomgeving een stuk groener in te richten dan die nu is. ‘Groen, tenzij’ is hierbij het adagium en toegankelijkheid van het groen en versterking van de biodiversiteit zijn belangrijke uitgangspunten. Binnen 5 minuten lopen vanaf elke woning moeten mensen al in een enigszins groene omgeving kunnen zijn. Via groene routes ga je dan naar grotere groene plekken en binnen 10 minuten fietsen moeten mensen aan de groene rand van de stad kunnen zijn. Verder wil men meer werkmogelijkheden in de wijken creëren.

Onder de bewonersreacties op een raadsinformatiebijeenkomst sprongen er twee uit die ook door diverse raadsleden werden omarmd. Ten eerste is dat het idee ‘De vertraagde stad’, afkomstig van een stadsbrede groep die vreesde dat een verdichte stad tot meer drukte en haast leidt. Het tweede breed verwelkomde idee kwam van het Bewonersplatform Overvecht. Dit wil de Einsteindreef zo transformeren dat er meer mogelijk wordt binnen dezelfde ruimte.