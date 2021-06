Tussen brug en benenkluif: verhalen uit de Rode Brugbuurt

Utrecht - Het Volksbuurtmuseum opende afgelopen zaterdag weer haar deuren voor bezoekers en er staat een nieuwe tentoonstelling klaar. In de tentoonstelling Tussen brug en benenkluif ontdekken bezoekers het verhaal van de Rode Brugbuurt. Bewoners delen hun persoonlijke verhalen en herinneringen uit heden en verleden en laten zien hoe het is en was om te wonen, werken en leven in deze Utrechtse wijk.

Ingesloten tussen de Vecht, het spoor, de waterzuivering en het sportpark Loevenhoutsedijk, ligt de Rode Brugbuurt. Een kleine, maar befaamde Utrechtse volksbuurt. Net aan de rand gelegen, geïsoleerd, ‘een dorp’ dichtbij de stad.

In de afgelopen zeventig jaar werd het leven in de wijk beïnvloed door veel veranderingen. Door de komst van de wijk Overvecht was het gedaan met de landelijke ligging. Fabrieken, zoals de karakteristieke ‘benenkluif’, verdwenen en veel ondernemers sloten hun winkels. De arbeidershuisjes werden gesloopt en nieuwbouw zorgde voor vers bloed onder de bewoners. Toch bleef het dorpse karakter van de volksbuurt deels behouden.

Naast een bezoek aan de tentoonstelling is het ook mogelijk om een wandeling door de Rode Brugbuurt te maken. De wandelroute met multimediatour is gebaseerd op de biografie van bakker Jan de Groot, hij werd in 1896 geboren in de Rode Brugbuurt.

De tentoonstelling ‘Tussen brug en benenkluif’ is te zien tot en met 26 september 2021 in het Nederlands Volksbuurtmuseum aan de Waterstraat 27 in Utrecht. Entree voor volwassenen: 6 euro, kinderen, museumkaart, U-pas: gratis.

Meer informatie over het Volksbuurtmuseum is te vinden op de website: www.volksbuurtmuseum.nl.