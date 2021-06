Afvalbergen in parken groeien groter

Utrecht - Lege pizzadozen, platgetrapte blikjes, torens van bierkratten. Op zomerse dagen lijken de Utrechtse parken te veranderen in afvalstortplaatsen. Ondanks extra schoonmaakrondes en gigantische afvalbakken wordt het probleem steeds groter. Iets wat ook de gemeente niet is ontgaan. “We komen deze zomer nog met een nieuwe aanpak ‘schone parken’”, belooft woordvoerder Sanne Hermans.

Door Bert Nijenhuis

Meer parkbezoekers op mooie dagen is een tendens die al enkele jaren gaande is, zo benadrukt Hermans. “Ook op andere zomerse plekken in de stad is het dan drukker. Het feit dat mensen nu niet met groepen op terrassen terecht kunnen en bij de horeca moeten reserveren, is mogelijk ook een oorzaak van de toenemende drukte.”

De gemeente maakt de parken het hele jaar door schoon en op zomerse dagen worden er extra rondes gelopen. “Dan ruimen we niet alleen op in de ochtenden, maar ook in de middagen en avonduren. Vier Utrecht Schone Stad Coaches zijn op zomerse dagen veelvuldig in de parken aanwezig om met bezoekers in gesprek te gaan en vuilniszakken uit te delen. Het type bezoeker verschilt per park, maar jongeren en jongvolwassenen vormen toch wel de meerderheid. Dat is ook te zien aan het afval dat wordt achtergelaten; pizzadozen, flessen, bekertjes, bierblikjes. Als parkbezoekers worden aangesproken, begrijpen ze heel goed dat ze hun rommel moeten opruimen. Helaas gebeurt dat in de praktijk lang niet altijd.”

Volgens Hermans zijn de groeiende afvalbergen geen gevolg van onvoldoende (zichtbare) afvalbakken. “In alle parken zijn er meer dan genoeg te vinden. Vaak voorzien van stickers, zodat ze goed te herkennen zijn. In het Griftpark, Wilhelminapark, Park Lepelenburg en Park Transwijk zijn daarnaast ondergrondse containers voor het grotere afval.” Hoewel er op mooie dagen extra Toezicht & Handhaving in de parken aanwezig is, vindt Hermans het uitschrijven van boetes geen oplossing. “Daarvoor zou je iemand op heterdaad moeten betrappen. We zijn trots op de vele bezoekers en willen de parken ook niet sluiten op bepaalde dagdelen. Daarom doen we er alles aan om zwerfafval te voorkomen en snel op te ruimen.”

De afgelopen jaren liep in de grote Utrechtse parken de campagne ‘Kwak je afval in de bak’, waarbij promotieteams parkbezoekers informeerden. “Daar werd positief op gereageerd. Over een paar weken start een nieuwe campagne. Die heet ‘Schouders onder Schoon’ en is ontwikkeld door Rijkswaterstaat. Verder zijn er steeds meer vrijwilligers die zwerfafval opruimen. Inwoners kunnen gratis een afvalknijper en vuilniszakken bij ons aanvragen. Als iemand minimaal één keer per maand zwerfafval wil opruimen, leveren we de knijper zelfs thuis af. Wie dat eenmalig wil doen, kan er eentje lenen bij een van de drie ‘knijperhubs’; bakken met knijpers die buiten de hekken van de afvalscheidingsstations staan. Sinds afgelopen februari hebben we duizenden knijpers verstrekt.”