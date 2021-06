Edwin Pos een van finalisten Wetenschapstalent 2021

Utrecht - De finalisten in de verkiezing Wetenschapstalent 2021 van New Scientist zijn bekend: drie jonge onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen - waaronder Edwin Pos van de Universiteit Utrecht - dingen mee naar de titel.

Het publiek heeft twee weken kunnen stemmen op 15 veelbelovende wetenschappelijke talenten uit Nederland en Vlaanderen. Meer dan 7.000 mensen deden dit. Vervolgens boog een jury zich over de vijf talenten met de hoogste score en selecteerde hieruit drie finalisten, waaronder de uiteindelijke winnaar. De winnaar wordt op 10 juni bekendgemaakt tijdens het evenement New Scientist Live in De Balie in Amsterdam.

“Terwijl de wereld langzaam opengaat, kijken we met zijn allen weer een beetje positiever de toekomst in”, zegt Jim Jansen, hoofdredacteur van New Scientist en jurylid. “Met deze verkiezing hopen we daar een steentje aan bij te dragen. Het onderzoek van de drie finalisten laat zien wat voor moois de Nederlandse en Vlaamse wetenschap voor ons in petto heeft. Onderzoek naar dementie, het gebruik van computersimulaties in de zorg en een nieuwe benadering om biodiversiteit te begrijpen: drie thema’s die de komende tijd alleen maar aan belang zullen winnen.”

Het ene moment verzamelt Edwin Pos (Universiteit Utrecht ) als een soort Indiana Jones gegevens over zeldzame soorten tijdens avontuurlijke expedities diep in het Amazoneregenwoud. Het andere moment kraakt hij complexe wiskundige benaderingen uit de hoek van de statistische mechanica, chaostheorie en informatie-entropie om de verzamelde gegevens te interpreteren. Edwin Pos breekt met klassieke benaderingen in de ecologie en probeert met nieuwe methoden een beter begrip te kweken van de dynamiek van biodiversiteit. Uit recent onderzoek in de Amazone waaraan hij meewerkte, blijkt dat er meer is dan Darwins struggle for life: toeval speelt een grotere rol dan gedacht. Volgens Pos, die ook nog eens vijfmaal werd genomineerd voor de titel Docent van het Jaar, kunnen we door dit soort inzichten de natuur veel efficiënter herstellen en in stand houden.

De finalisten komen voort uit meer dan vijftig kandidaten die zijn aangedragen door Nederlandse en Vlaamse universiteiten en kennisinstellingen. Na een publieke stemronde beoordeelde de jury de vijf best scorende kandidaten op wetenschappelijke en maatschappelijke impact, originaliteit van het onderzoek en de mate van publiekscommunicatie.

De jury wordt dit jaar voorgezeten door deeltjesfysicus Jorgen D’Hondt en directeur van het Rathenau Instituut Melanie Peters. De andere juryleden zijn Jeroen de Ridder (voorzitter De Jonge Akademie in Nederland), Cristophe Vandeviver (covoorzitter Jonge Academie in Vlaanderen) en Jim Jansen (hoofdredacteur New Scientist).

Op 10 juni wordt de winnaar van de verkiezing bekendgemaakt tijdens het evenement New Scientist Live in De Balie in Amsterdam. Deze avond geven de drie finalisten een presentatie over hun onderzoek. Hoofdspreker is immunoloog Ab Osterhaus. Aan het eind van de avond volgt de feestelijke prijsuitreiking. Het evenement is te volgen via een gratis stream op newscientist.nl/talent. De uitzending duurt van 19.30 tot 21.00 uur. De winnaar ontvangt 2.500 euro, mede mogelijk gemaakt door het Rathenau Instituut.