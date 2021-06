Aurora tournee en cd van Olga Vocal Ensemble

Utrecht - Olga Vocal Ensemble toert vanaf 24 juni door Nederland met haar concertprogramma Aurora. Het internationale a capella herenkwintet dook voor het programma en het gelijknamige nieuwe album diep in de eigen ziel en koos een persoonlijke mix van liederen, van klassiek tot bekende hits, om licht te brengen in een tijd waarin we elkaar enigszins verloren hebben.

Olga Vocal Ensemble, een vocaal mannenkwintet uit Utrecht, bestaat uit vijf professionele zangers afkomstig uit onder meer Nederland, IJsland en Rusland. Sinds de oprichting (2012) nam Olga Vocal Ensemble vier albums op, toerde door Europa en Amerika en initieerde afgelopen jaar Vox Virtual, een wereldwijd online koorfestival.

Het programma bestaat uit werken die verhalen over de duisternis en liederen over de terugkeer van het licht. Met een snufje melancholie én humor brengt het vijftal muziek uit Estland, Finland, Rusland, Georgië en IJsland. Centraal staat een vijf minuten durende unieke compositie voor boventonen. Met de ogen dicht wordt het publiek in trance gebracht en hoort het noorderlicht (aurora) verschijnen. Klassieke klanken worden afgewisseld met nostalgische hits (met een knipoog uit 2021) zoals Het dorp of Midnight, the Stars and You. Een voorproefje luistert u op SoundCloud.

De première van Aurora vindt plaats op 25 juni in de Pieterskerk in Utrecht, de Aurora CD is beschikbaar vanaf 21 juni. De tournee gaat door Nederland met een dinerconcert in Haarlem (24/6) en concerten in Tilburg (26/6), Den Haag (27/6), Antwerpen (1/7), Amsterdam (2/7) en Zwolle (3/7).

Meer informatie en kaarten: www.olgavocalensemble.com/live.