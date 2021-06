900 jaar stadsrechten: groot feest met alle Utrechters

Utrecht - Over precies één jaar viert Utrecht dat het 900 jaar geleden is dat de stad stadsrechten kreeg. Burgemeester Sharon Dijksma en wethouder Anke Klein nodigen alle Utrechters uit om de 900ste verjaardag volgend jaar groots te vieren. Hoe? Dat bepalen Utrechters zelf. De gemeente heeft 1,75 miljoen euro beschikbaar gesteld voor burgers om allerlei festiviteiten mogelijk te maken.

899 jaar geleden, op 2 juni 1122, gaf keizer Hendrik V de Utrechters stadsrechten. Utrecht, dat toen nog zo’n 2.000 inwoners telde, groeide in de middeleeuwen uit tot de grootste en belangrijkste stad van de Noordelijke Nederlanden. Dat historische feit, 900 jaar stadsrechten, wordt in 2022 overal in de stad groots gevierd. Vandaag - op de Stadsdag van Utrecht - werd daar het startsein voor gegeven.

Burgemeester Sharon Dijksma kijkt uit naar alle festiviteiten. “Na zo’n lange tijd zonder evenementen hebben we straks écht iets om naar uit te kijken: als we het coronavirus onder controle houden, belooft het volgend jaar groot feest te worden in de stad”, zegt ze. “De viering van 900 jaar stadsrechten wordt een mooi feest met alle Utrechters.”

Iedereen kan ideeën aandragen via de website utrecht900.nl. “Ik moedig alle Utrechters in onze prachtige gemeente aan om festiviteiten te organiseren die in het teken staan van 900 jaar stadsrechten”, zegt verantwoordelijk wethouder Anke Klein. Ook bestaande plannen kunnen verbonden worden aan Utrecht 900 jaar. “Alle ideeën zijn welkom. De 1,75 miljoen euro is bedoeld voor grote én kleine activiteiten waarmee 900 jaar stadsrechten gevierd kan worden. Het wordt een feest voor en met de stad!”

De burgemeester en de wethouder onthulden woensdag in Het Utrechts Archief de eerste drie portretten van de serie Gekomen om te blijven waarbij in totaal 900 diverse Utrechters uit heden en verleden hun verhaal delen. Daarmee nodigen ze symbolisch alle Utrechters uit om de 900ste verjaardag van de stad Utrecht met stadsrechten mee te vieren en daar nu plannen voor te gaan maken.

De makers van de digitale portretten maken de viering persoonlijk en laten zien dat Utrecht een stad is voor iedereen. “We staan in een lange traditie van mensen die door de eeuwen heen dezelfde keuze hebben gemaakt voor Utrecht”, zegt theatermaker Carolien Arnold. “Of dat nu is vanwege werk, studie, de liefde, geloof/levensovertuiging of omdat je hier geboren bent, je hoort bij een groep mensen die je is voorgegaan. Dat schept een band.” Samen maken we de stad van nu, in al onze diversiteit. Samen vieren we feest.

Naast de aftrap in Het Utrechts Archief stond er woensdag meer in het teken van de viering van 900 stadsrechten. Wethouders Klaas Verschuure en Anke Klein onthulden aan beide zijden van het spoorviaduct bij station Zuilen het nieuwe aanzicht met een verwijzing naar de historische dag van 2 juni 1122, de dag waarop Utrecht stadsrechten kreeg.

Wethouder Anke Klein nam daarnaast in Bibliotheek Neude het eerste exemplaar van ’t Uteregs Leesplankie in ontvangst. En vanavond presenteert DOMunder, in samenwerking met Het Utrechts Archief en de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht, een aantal archiefvondsten en de eerste 3D-reconstructie van Paleis Lofen, waar de stadsrechten 899 jaar geleden werden bevestigd.

Ook kunnen inwoners vanaf vandaag stemmen waar herinneringsbomen geplant gaan worden. Alle tien wijken van Utrecht krijgen zo’n boom. Er kan tot 30 juni gestemd worden via het platform DenkMee of via de balie van het wijkbureau. De herinneringsboom wordt een fijne groene plek waar inwoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten. Een symbolische plek waar je terugkijkt op wat was en vooruitblikt op wat komt, aldus de gemeente.