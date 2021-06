ter marsch co opent nieuwe vestiging in utrecht

Ter Marsch & Co opent een nieuwe vestiging in hartje Utrecht. Foto: PR

Utrecht - Ter Marsch & Co heeft een nieuwe vestiging geopend in Utrecht. De Ter Marsch-familie is al te vinden in Amsterdam met twee vestigingen en in Rotterdam. Nu is daar een vierde vestiging bijgekomen in hartje Utrecht. “De Koreaanse Gojira burger van Ter Marsch & Co won meerdere awards, waaronder Beste Burger van Nederland, en staat uiteraard op de kaart. Ook de friet van Ter Marsch & Co, bekroond tot het beste frietje van Nederland, is een absolute must-order.”

De nieuwste Ter Marsch & Co is gevestigd in hartje centrum in een monumentaal pand. “Het terras met felblauwe luifel, rode tafeltjes en retro klapstoeltjes doet denken aan Franse bistro. Binnen zijn zestien zitplekken, waarvan zes aan de bar; het terras herbergt nog eens dertig plaatsen.”

Ter Marsch & Co Utrecht is te vinden aan de Voor Clarenburg 2 en is zeven dagen per week geopend voor koffie, lunch, borrel en diner.