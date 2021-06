Online editie Culturele Zondagen

Utrecht - Deze maand laten vijf cultuurhuizen in drie Utrechtse wijken zien wat hun wijk aan kunst- en cultuurbeleving te bieden heeft in een online editie van de Culturele Zondagen. De cultuurhuizen uit de wijken Leidsche Rijn, West en Overvecht hebben voor dit festival een gevarieerd programma samengesteld met video’s die verspreid over de komende weken verschijnen.

Hiermee krijgt publiek uit de hele stad de kans om op een veilige manier de programmering van de cultuurhuizen te ontdekken. Het online festival Welkom in… Leidsche Rijn, West & Overvecht vindt plaats tot en met 30 juni.

De programmering van het festival is samengesteld door Cultuur19 en de Vrijstaat in Leidsche Rijn, Het Wilde Westen in West en ZIMIHC Stefanus en BOKS Jongerencultuurhuis in Overvecht. Het festival werd zondag afgetrapt in Leidsche Rijn met een aflevering van het programma CZ@Home. Hierin kreeg het publiek onder andere een rondleiding bij de expositie Flower Bomb van De Vrijstaat en konden kijkers thuis aan de slag met hun eigen bloembom. Daarnaast nam danscollectief SERIÓÓS kijkers mee naar het Máximapark, waar deze maand tijdens Zingende Beelden dansperformances te zien zijn bij de standbeelden.

Naast afleveringen van CZ@Home zijn ook diverse losse video’s te bekijken waarin stil wordt gestaan bij bijzondere activiteiten van de cultuurhuizen. Op 24 juni geeft Het Wilde Westen een inkijkje in een van de projecten van het Ubuntuhuis, een buurthuis waar activiteiten worden georganiseerd met en voor mensen die te maken hebben (gehad) met dakloosheid, armoede en sociaal isolement. Het festival wordt afgesloten met programmering uit Overvecht. Hier laten de jonge talenten van BOKS Jongerencultuurhuis zien waar zij aan werken en verzorgen muzikanten uit de ZIMIHC Kunstroute een digitaal optreden namens ZIMIHC Stefanus.

Een overzicht van alle online activiteiten en de data waarop de video’s online komen is te vinden op de website van Culturele Zondagen. De video’s zijn na het verschijnen doorlopend terug te kijken op het YouTube-kanaal van Culturele Zondagen via YouTube.com/DeCultureleZondagen. Naast het online festivalprogramma wordt ook aandacht besteed aan activiteiten die deze maand live in de wijken plaatsvinden. Zo kunnen geïnteresseerden op diverse locaties in Leidsche Rijn speciale VR-brillen halen om Zingende Beelden in het Máximapark te beleven.

Na de start van de eerste lockdown in maart 2020 konden de fysieke evenementen van Culturele Zondagen geen doorgang vinden. Om het Utrechtse publiek desondanks nog steeds op een laagdrempelige manier in contact te brengen met kunst en cultuur in de stad stapte Utrecht Marketing, de organisatie achter de Culturele Zondagen, over op een online variant: CZ@Home. Meer informatie via de site: www.culturelezondagen.nl.