Central Park Festival komt met extra festivaldag voor jong en oud

Utrecht - Central Park Festival komt met een extra festivaldag, toegankelijk voor alle leeftijden. Op zondag 19 september zijn onder andere Krezip, Snelle, Suzan & Freek, Miss Montreal en Maan op het Utrechtse festival te zien.

“We hebben al langer de droom om Central Park uit te breiden naar een weekender. Waarbij we ook één dag voor alle leeftijden wilden toevoegen. Juist omdat veel tieners ook graag het festival zouden willen bezoeken met hun ouders. Nu de zaterdag al bijna een half jaar van tevoren is uitverkocht en de behoefte naar een muzikale dag uit zo groot is, is dit het moment om deze te introduceren”, aldus Huub van de Vecht.

De organisatie heeft grote namen uit de Nederlandse popscene gestrikt voor deze gloednieuwe editie. Waaronder Krezip, de band die in 2000 doorbrak met hun hit ‘I Would Stay’ en na een comeback met een hoop nieuwe muziek op zak te zien zullen zijn op het Utrechtse festival. Ook de meest gestreamde artiest op Spotify Nederland, Snelle, zal zijn opwachting maken onder begeleiding van De Lieve Jongens Band. Daarnaast zijn hitmachines Suzan & Freek, Miss Montreal en Maan zijn te zien op zondag 19 september. “We zijn onwijs trots dat we deze topartiesten aan ons hebben kunnen binden dit jaar”, aldus Van de Vecht.

Central Park Zondag is voor alle leeftijden toegankelijk. Hier zal dus, ten opzichte van de zaterdag, géén minimumleeftijd van 18 worden gehanteerd. “Families, vrienden, sportteams: iedereen is welkom. We adviseren wel om met kinderen vanaf 12 jaar te komen, aangezien we een popfestival zijn en geen entertainment voor jonge kinderen aanbieden”, aldus de organisatie. Er is veel ruimte om te picknicken en naast de grote mainstage is er een Spiegeltent waar diverse dj’s geprogrammeerd staan. Daarnaast siert er een reuzenrad op het terrein, kunnen bezoekers varen in zwanenbootjes en staan er tientallen foodtrucks klaar met een breed assortiment. De kaartverkoop voor de zondagtickets is afgelopen vrijdag gestart via www.centralparkfestival.nl. Alle zaterdagtickets zijn inmiddels uitverkocht.

“Central Park staat voor een muzikaal samenkomen in een romantische parksetting. Het festival draait hoofdzakelijk om de muziek, maar ook qua foodinvulling, sfeer en beleving is het festival een echte ‘must go!’. Park Transwijk vormt met zijn natuurlijke bebossing en de grote waterplas een perfect decor voor hét popfestival van Midden Nederland.”