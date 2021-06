CrossFit voor goed doel

Utrecht - Leden van CrossFitbox UnScared uit Utrecht beklimmen deze week de Alpe d’Huez door 2.000 keer op een hoge houten box te stappen (een step-up). Daarmee halen ze geld op voor gezinnen in Zuid-Soedan.

Mariënne Fijan-Hop van UnScared: “CrossFit is een supertoffe sport die verslavend is. Tegelijk beseffen we dat het een heel groot voorrecht is dat we in staat zijn om 4-5 keer per week te trainen. Het is mooi dat we ons als leden van UnScared op deze manier kunnen inzetten voor een ander.”

Ze verwacht flinke spierpijn. “De step-ups zijn heel zwaar, omdat de opstap ongeveer drie keer zo hoog is als een normale traptrede.” Naast de reguliere lestijd, nemen de sporters elke dag de tijd voor een etappe van de Alpe d’Huez. De actie van de crossfitters maakt deel uit van The Climb, een sponsoractie van hulporganisatie Tearfund om geld in te zamelen voor gezinnen in Zuid-Soedan die te maken hebben met ramp op ramp: geweld, overstromingen, sprinkhanenplagen en nu ook corona. Wie deze actie wil steunen, kan een donatie achterlaten via: https://actie.tearfund.nl/unscared. Informatie: www.tearfund.nl/theclimb.