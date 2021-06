GGD ziet kantelpunt naar meer prikken

Utrecht - Een aantal maanden terug waren ze bij de GGD hard op zoek naar nieuwe medewerkers die tests konden afnemen in de testraten. Of naar mensen die bron- en contactonderzoek wilden doen. “Dat is inmiddels opgelost. Wij hebben voldoende prikkers, artsen en hosts op de priklocaties”, geeft Tessa Rijntalder als manager van het Coronabedrijf van de GGD aan.

Door Roberto Cancian

Doordat er minder aanvragen voor tests zijn per dag, ziet Tessa Rijntalder een kantelpunt. “Er zijn periodes geweest met 9500 tests per dag, nu zijn er minder aanvragen alhoewel 3000 per dag nog steeds aanzienlijk is. Het kantelpunt is nu hoe het gaat lopen met de werking van het vaccin.” Tessa Rijntalder is tevreden over hoe het nu gaat. “Toen wij in januari begonnen met vaccineren hadden wij de prioritering voor de kwetsbare groepen. Wij kenden een trage opstart met de vaccinaties, nu is het lekker op stoom. Het is belangrijk dat mensen zich aan alle maatregelen houden nu er een kleine populatie is geprikt.” Mensen die besmet raken nadat zij zijn gevaccineerd, krijgen mildere klachten of het gaat helemaal aan hen voorbij. Bij de start van de crisis heeft de GGD vooral met eigen mensen het opgevangen. “Personeel dat in de gezondheidszorg werkzaam was maar ook bijvoorbeeld op de administratie. Iedereen kreeg een rol in dat proces. Waar wij normaal in de regio Utrecht met 850 mensen werken, waren er op een moment - en dat aantal wordt zelfs nog groter - 6500 mensen in bedrijf. Veel uitzendkrachten die assisteerden bij prikken of bron - en contactonderzoek deden. ”

Dat het af en toe puzzelen was om voldoende personeel ter beschikking te hebben, ziet Rijntalder als een uitdaging waarvan ze er de laatste anderhalf jaar al zoveel op haar pad kreeg. “Deze baan en de functie die ik heb, voelt als een hele eer om de pandemie te verslaan. Dat doe ik uiteraard allemaal niet alleen. Veel gaat in overleg met onze directeur Jaap Donker. Onder mij zit ook een heel managementteam dat met militaire precisie te werk gaat. Ondanks de drukte en de lange dagen, geeft het werk me nog steeds veel energie.” Dat ze regelmatig diensten van twaalf uur werkt, vindt ze geen probleem. “Wel is het belangrijk dat je zorgt voor voldoende ontspanning en afleiding eromheen.”

De focus voor Tessa Rijntalder en haar collega’s ligt nu op het grootschalig vaccineren. “Dat is best spannend. Hoe lang werkt het vaccin bijvoorbeeld en daarnaast zijn er natuurlijk ook weer nieuwe vaccins op de markt gekomen.” Ondanks dat het nog iedere dag aanpoten is, ziet Rijntalder licht aan het einde van de tunnel. “Mensen zijn wel klaar met de pandemie, zelf zou ik ook graag willen dat de wereld weer opengaat, toch is het van groot belang dat mensen zich blijven laten testen wanneer ze zich niet lekker voelen.” De 39-jarige Tessa Rijntalder, die twaalf jaar terug als inspecteur Kinderopvang bij de GGD binnenkwam, weet als crisiscoördinator snel te schakelen waarbij ze scenario’s bedenkt die helpen in het proces. “Vol energie gaan wij door totdat we ‘t onder controle hebben.”