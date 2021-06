Tweede deel Toen & Nu Utrecht

Utrecht - In 1915 stroomde er nog water over de Vleutenseweg, in 1983 kon je nog tosti’s krijgen bij IJssalon Venezia aan de Oudegracht. Dit en andere leuke geschiedenisverhalen zijn te zien en te lezen in het tweede deel van het boek Toen & Nu Utrecht.

De verhalen zijn geschreven aan de hand van een foto van vroeger en een foto van nu, door Paula Swieringa. Vorig jaar bracht ze het eerste deel van haar boek in eigen beheer uit. Nu is ook deel 2 bij haar te verkrijgen. De onderwerpen in het boek variëren, zowel in plaats als in tijd. Zo schrijft ze over de betonvlechters die in de jaren 60 de Neudeflat bouwen en het troosteloze eerbetoon van verzetsheldin Truus van Lier bij de Jaarbeurs. Het boek kost 15 euro en is te bestellen via mail: paulaswieringa@gmail.com.