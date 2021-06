‘Abdel is hét aanspreekpunt voor bewoners en ondernemers’

Abdel is in april in Kanaleneiland gestart als wijkhost. Foto: PR

Utrecht - Abdel is in april in Kanaleneiland als wijkhost gestart. “Hij is hét eerste aanspreekpunt voor (hang)jongeren, ondernemers en bewoners uit de wijk, op het gebied van Schoon, Heel en Veilig.” Mede-initiatiefnemer Ondernemend Kanaleneiland, Nathan Rozema: ‘’Het is mooi en bijzonder om te zien hoe hij jongeren weet te benaderen en mee laat bewegen op momenten dat het nodig is”.

Ondernemend Kanaleneiland, de Wijkcoöperatie en het Wijkfonds Kanaleneiland zijn aan de slag gegaan met de speerpunten Schoon, Heel en Veilig van de gemeente Utrecht. Zij startten projecten die als doel hebben de leefbaarheid en veiligheid van de wijk te vergroten door het actief betrekken van ondernemers en bewoners. Deze projecten richtten zich specifiek op specifieke locaties in de wijk, die iets meer aandacht nodig hebben op het gebied van veiligheid en een fijne sfeer. “Dit zijn de kleinere winkelcentra Vasco Da Gamalaan, Marco Pololaan en Winkelcentrum Rijnbaan. Prettige en veilige winkelgebieden zijn immers een must voor zowel ondernemers als bezoekers.”

Ondanks waarneembare verbeteringen rondom deze gebieden, kwamen de partners tot de conclusie dat er een essentiële schakel ontbrak: een herkenbaar eerste aanspreekpunt voor ondernemers, bewoners, jongeren en samenwerkingspartners. “Een voorbeeldfunctie die een natuurlijke overhand heeft op de (hang)jongeren.”

De buurtconciërge die in Utrecht Oost al enige tijd actief is, inspireerde Ondernemend Kanaleneiland om het sfeerbeheer anders op te pakken. “Kanaleneiland wenst ook een zichtbaar persoon in de wijk die bewegend, pratend en ondernemend signalen oppakt, doorpakt, verbindt én oplost. Vooral iemand die door de wijkbewoners erkend en herkend wordt.”

Zo zet Abdel zich al jaren in als actieve wijkbewoner voor jongeren in Kanaleneiland Zuid, onder andere door het organiseren van voetbaltoernooien en het aanspreken van jongeren op hun gedrag. Verder zette Abdel zich de afgelopen maanden samen met andere wijkbewoners in, om het zwerfaval in de eerdergenoemde winkelcentra aan te pakken.

De huidige taken van Abdel als wijkhost bestaan uit het vergroten van de veiligheid, het beperken van de overlast, het verwijderen van zwerfafval, het tijdig melden van zaken bij gemeente én het actief betrekken van winkeliers. “Abdel gaat als bewoner én als ondernemer voor een veilig, schoon en aantrekkelijk Kanaleneiland!”