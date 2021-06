Even geen trams maar bussen door werkzaamheden

Utrecht/Nieuwegein - In het weekend van zaterdag 5 en zondag 6 juni rijden op lijn 60 tussen de haltes Nieuwegein-Centrum en de eindhalte Nieuwegein-Zuid tijdelijk geen trams. Vervoerder U-OV zet langs dit gedeelte van de lijn vervangende bussen in. De vernieuwde tramlijn 61 tussen Utrecht en IJsselstein blijft in dat weekend beschikbaar voor reizigers.

De trams rijden gedurende dit weekend niet op dit deel van lijn 60 vanwege werkzaamheden op het eindpunt tussen de kruising van de trambaan bij de Henri Dunantlaan en de tramhalte Nieuwegein-Zuid. Er wordt gewerkt aan de installatie en het testen van een nieuw systeem dat de aansturing regelt van het wissel, de seinen en de verkeerslichten op de kruising bij de Henri Dunantlaan. Bij de vernieuwing van de trambaan afgelopen jaar is een tijdelijk systeem in gebruik genomen dat nu wordt vervangen. Met de ingebruikname van het nieuwe systeem kunnen alle sporen bij de eindhalte Nieuwegein-Zuid beter worden benut.

De vernieuwde tramlijn 61 tussen Utrecht en IJsselstein die in maart is open gegaan, blijft in het weekend van 5 en 6 juni beschikbaar voor reizigers. Omdat tijdens deze werkzaamheden het wissel op het eindpunt Nieuwegein-Zuid tijdelijk niet gebruikt kan worden, is er op deze plek geen keervoorziening voor de trams. De trams keren daarom op het eindpunt van tramlijn 61 in IJsselstein-Zuid. Tussen de haltes Nieuwegein-Centrum en Nieuwegein-Zuid rijden vervangende bussen. Op zaterdag 5 juni wordt gewerkt tussen 01.00-18.00 uur. Op zondag 6 juni vinden de werkzaamheden plaats tussen 01.00-24.00 uur. Zowel overdag als in de nacht wordt er gewerkt om ervoor te zorgen dat met ingang van maandag 7 juni de trams op lijn 60 weer kunnen rijden met reizigers aan boord. Hinder als gevolg van deze werkzaamheden is beperkt. De directe omgeving blijft bereikbaar voor verkeer en bewoners.

Tussen Nieuwegein Stadscentrum en Nieuwegein- Zuid rijden vervangende bussen met lijnnummer 960. Die stoppen bij haltes Stadscentrum, Binnenwal, Fokkesteeg, Wiersdijk, ‘t Veerhuis en Waterbies. Meer informatie is te vinden op www.u-ov.info/tram.