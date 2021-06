De Wilg houdt driedaags Jeu de Boulestoernooi

Utrecht - De Wilg houdt in samenwerking met Missie 030 en On the Move in juni een Jeu de Boulestoernooi.

Vanaf eind vorig jaar is er een Jeu de Boulesbaan op het plein van De Wilg aan de Mecklenburglaan 3 Utrecht. Deze baan is voor iedereen die van een spelletje Jeu de Boules houdt of dit graag wil leren.

Het toernooi is op drie dagen en bij drie verschillende locaties: zaterdag 12 juni bij Kampong Utrecht Oost, zaterdag 19 juni bij Azotod De Meern en zaterdag 26 juni bij JEU de boules bar. Tijden: tussen 14.00 en 17.00 uur. Voor wie: voor iedereen die van Jeu de Boules houdt of het graag wil leren.

Meer informatie of aanmelden? Stuur een mail naar info@dewilg.nl onder vermelding van ‘Jeu de Boulestoernooi’. Of een Whatsapp naar Antwan Cornelissen 06-34480520. Kijk ook op de website www.dewilg.nl.

De Wilg ondersteunt mensen met een beperking, verstandelijk/psychisch, in het actief meedoen in de maatschappij. Dit doen zij door het organiseren van verschillende (vrijetijds-) activiteiten, het geven van voorlichting en training en begeleiding bij het verrichten van vrijwilligerswerk. De beperking is niet van belang; bij hen deel je je interesses. Info: www.dewilg.nl.