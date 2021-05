Hoograven en Lunetten in beweging

Utrecht - In de wijken Hoograven en Lunetten werd afgelopen week de Beweegchallenge gehouden. Een initiatief dat voortvloeide na een training voor professionals die was opgezet om jongeren op gezond gewicht te houden en/of te krijgen. “Vanuit de training wilden wij iets doen om kinderen in beweging te krijgen”, geeft Marlies Bosch aan vanuit haar functie als sociaal makelaar bij DOCK.

Door Roberto Cancian

Samen met collega Marielle van der Grift en samenwerkingspartners Jeroen Vos en Annelies Hol werden leuke activiteiten bedacht die op een strippenkaart konden worden afgevinkt. “Een challenge waardoor kinderen ervaren dat het leuk is om te bewegen”, vervolgt Bosch die ruim zeventien jaar actief is in het welzijnswerk. De week werd afgetrapt door Joska Le Conté, oud skeletonster en momenteel coach van het Nederlands skeletonteam. “Beste kinderen uit Hoograven en Lunetten, zelf vind ik bewegen het leukste dat er is. Deze week komt Zuid in beweging. Ik doe mee, doe jij ook mee?”, vroeg ze aan alle kinderen. Dat deden kinderen in de leeftijdscategorieën van 2 tot 8 jaar en van 8 tot 13 jaar in grote getale.

Voor de allerkleinsten waren er spelletjes als stampvoet tien keer, maak vijf keer een kikkersprong tot loop tien meter op handen en voeten en blijf twintig seconden op één been staan. “Op die manier leren de kinderen ook direct weer van alles over dieren.” Voor de groep 8 tot en met 13 jaar was er onder meer twee minuten touwtje springen, tien rondjes om de school rennen en een kruiwagenrace over vijftien meter. “De strippenkaarten hebben wij bij alle acht scholen in Hoograven en Lunetten langs gebracht maar ook bij speeltuinen, de bibliotheek en de BSO’s. Niemand is buitengesloten.” De activiteiten werden zowel tijdens de les als buiten schooltijd gedaan. Bij het inleveren van de strippenkaart ontvangen de kinderen later via de scholen een leuk presentje van ons. “Wij willen de kinderen op deze manier stimuleren om zowel te bewegen, te leren en iets leuks te doen wat bovendien ook haalbaar is voor hen. Samen bewegen is leuk, daarvoor hoef je niet persé op een sport te zitten”, geeft Marlies Bosch aan die zelf ook actief mee deed.

Er werden 3.000 strippenkaarten uitgedeeld, die fanatiek zijn ingezet tijdens de Beweegchallenge. “Toen ik dinsdag in de speeltuin kwam, hoorde ik alleen maar leuke en enthousiaste reacties van de kinderen.” Naast deze challenge kwamen er naar aanleiding van de gevolgde training nog een aantal samenwerkingsverbanden tot stand waaronder; het in kaart brengen van de sociale kaart en dat alle partners in de wijk ‘dezelfde taal’ spreken. “Naast de Beweegchallenge voor de kinderen heeft het een leuke samenwerking gebracht waardoor we elkaar nog beter weten te vinden in de wijk. Dit geeft veel energie, zeker in deze lastige tijd”, geeft Bosch aan. Zij hoopt dat het initiatief overslaat naar de andere Utrechtse wijken. Zelf kijken zij ook naar een passend vervolg.”