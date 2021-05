Jubileumeditie Singelloop Utrecht

Utrecht - Op zondag 3 oktober gaan traditioneel de Kids Runs, Nedal UBN 5 kilometer en de 10 kilometer van de Singelloop Utrecht van start op de befaamde Maliebaan. Met het hoopgevende vooruitzicht dat de coronamaatregelen naar verwachting stap voor stap zullen worden versoepeld en veel Nederlanders in de zomer gevaccineerd zijn, is afgelopen week de inschrijving voor de 70e editie geopend. Het goede doel van deze jubileumeditie is KWF.

De Singelloop Utrecht draagt met trots het vaandel van oudste stratenloop van Nederland. Het loopevenement - met onderdelen voor jong en oud - wordt voor de 70e keer georganiseerd. In de ochtend lopen kinderen de Kids Run 1 kilometer en 2,5 km en in de middag starten de 5 en 10 kilometer, die de deelnemers langs de authentieke Utrechtse Singels voeren.

Het Wilhelminapark wordt traditiegetrouw omgedoopt tot het bruisende hart en er staan weer verschillende bands om de deelnemers aan te moedigen. Ieder jaar worden er veel persoonlijke records gelopen op de snelle parcoursen van de 5 en 10 kilometer, waarbij het topatletenveld op de 10 kilometer de strijd zoals gewoonlijk zal aanvoeren.

“Nu het kabinet een nieuw perspectief heeft aangegeven, zijn wij hoopvol gestemd dat ons evenement in het najaar veilig kan verlopen’’, zegt organisator Sigrid van der Toorn. “Er komen steeds meer verschillende vaccins beschikbaar en ook de testmogelijkheden worden uitgebreid. Dat zijn, afgezien van alle onzekerheden, gunstige factoren bij de bestrijding van covid-19. Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet en zullen alle noodzakelijke maatregelen nemen om risico’s te vermijden.’’

Mocht de Singelloop Utrecht onverhoopt vanwege covid-19 niet kunnen plaatsvinden op zondag 3 oktober 2021, dan blijft de inschrijving geldig voor de eerstvolgende editie, aldus de organisatie.

Het goede doel van deze editie is KWF. “Iedere Nederlander krijgt ooit te maken met kanker. Of je het nu zelf hebt, of iemand om wie je geeft, kanker ontwricht je leven. Voor al die mensen maakt KWF al 72 jaar het verschil.”

“Deelnemers kunnen óók het verschil maken door zich via KWF in te schrijven. Je krijgt dan een eigen actiepagina waarmee sponsorgeld opgehaald kan worden. Bij 500 euro of meer aan sponsorgeld ontvangen deelnemers een gratis startbewijs en het Ren tegen kanker-shirt.”

Inschrijven voor de jubileumeditie van de Singelloop Utrecht kan op www.singellooputrecht.nl.