Utrecht eerste met drie grote wielerrondes

Utrecht - Een geluk bij een ongeluk. Zo kan de uitgestelde start van de Ronde van Spanje in Utrecht wat Cor Jansen betreft gerust worden genoemd. De directeur van Utrecht Marketing was in 2015 een van de initiatiefnemers om de Vuelta in 2020 naar de Domstad te halen. Corona gooide roet in het eten, maar in 2022 strijkt de wielerronde alsnog neer in de stad die dat jaar ook haar 900-jarig bestaan viert. “Dit biedt de getroffen sectoren enorm veel mogelijkheden.”

Door Bert Nijenhuis

Ook voor Jansen was het een domper toen het wielerevenement vorig jaar ‘met de haven in zicht’ afgeblazen moest worden. “Destijds werd nog gesuggereerd om de renners in het najaar alsnog in Utrecht te laten starten. Omdat je zo’n evenement in oktober totaal anders ervaart dan in de zomer, heb ik gelijk een uitstel tot 2022 voorgesteld. Het jaar waarin Utrecht negenhonderd jaar stadsrechten heeft. Een perfect moment om ons als fietsstad te presenteren. Met de komst van de Vuelta is Utrecht - na de Giro d’Italia in 2010 en de Tour de France in 2015 - de eerste stad ter wereld die alle drie de grote wielerrondes heeft ontvangen. Utrecht was ook de eerste Nederlandse stad met een fietspad, eind negentiende eeuw aan de Maliebaan.”

De Internationale Wielerunie moet de exacte datum nog vaststellen, maar de Ronde van Spanje zal in augustus 2022 sowieso beginnen met een ploegentijdrit in Utrecht. “Het parcours is 24 kilometer”, weet Jansen. “Tien kilometer langer dan bij de Tour. De rit start bij de Jaarbeurs en loopt via de Singel, Maliebaan en Overvecht naar Leidsche Rijn en gaat via Kanaleneiland terug naar de finish, eveneens bij de Jaarbeurs. Leuk detail is dat het geboortehuis van DSM-wielrenner Martijn Tusveld op de route ligt. De eerste etappe start vervolgens in Den Bosch en gaat via Amersfoort naar Utrecht, waar de renners finishen op het Science Park.”

De Vuelta mag dan slechts enkele dagen op Utrechtse bodem zijn; het evenement wordt volgens Jansen zeker zes maanden beleefd. “Van 2 juni tot en met 11 november 2022 staat de stad in het teken van fietsen. De horeca, winkeliers, scholen, eerstejaars studenten, cultuurpartners, sportverenigingen, kennisinstellingen, de wijken; iedereen wordt erbij betrokken.” Voor de supernetwerker Jansen gaat daarmee een droom in vervulling. Hij kent echter ook de kritiek dat de gemeente in tijden van crisis geen geld zou moeten investeren in een ‘vervuilend massa-evenement’. “Die geluiden klonken ook toen de Tour in Utrecht startte. Dat evenement kostte de gemeente 9 miljoen, maar leverde uiteindelijk ruim 25 miljoen op. De deelnemende gemeenten en provincies dragen elk 2,4 miljoen bij aan de komst van de Vuelta, maar met 7 miljoen wordt de grootste bijdrage geleverd door private partijen. Naast een grote verzekeraar is dat bijvoorbeeld ook de Universiteit Utrecht. Een steunbrief is door maar liefst tweeduizend bedrijven ondertekend. Het geeft aan dat wielrennen enorm tot de verbeelding spreekt en zorgt voor verbinding.”