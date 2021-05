Conferentie over opgaven Rijnenburg

Utrecht - De polder Rijnenburg is veelvuldig in het nieuws, onder meer als (tijdelijk) energielandschap en als potentiële locatie voor woningbouw. In de aangenomen motie ‘Rijnenburg, energie om te wonen’ hebben Provinciale Staten (PS) van de provincie Utrecht Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd een brede conferentie te organiseren waarbij vertegenwoordigers van diverse partijen met elkaar in gesprek gaan. Die conferentie vindt plaats op vrijdag 28 mei.

“De provincie Utrecht wil het groene, gezonde en slimme middelpunt van Nederland blijven. De grootste opgave daarbij is de vraag hoe we de verschillende functies ruimtelijk goed met elkaar kunnen combineren. Hiervoor zal het nodig zijn om prioriteiten te stellen en keuzes te maken. Niet alles kan altijd en overal. En dat geldt ook voor de polder Rijnenburg”, aldus de provincie .

PS constateert dat ‘de onderlinge communicatie van stakeholders en overheden grotendeels via de media verloopt, wat de onderlinge verhoudingen niet ten goede komt; en dat er bij partijen soms inzicht en kennis ontbreekt of veronderstellingen worden gedaan over de motivaties en mogelijkheden van andere partijen, bijvoorbeeld als het gaat om ruimtelijke en financiële kaders en bereikbaarheidsgevolgen’.

Daarom houdt de provincie Utrecht op vrijdag 28 mei van 13.00 tot 16.30 uur ‘Conferentie Rijnenburg’: een digitale bijeenkomst waarin verschillende partijen informatie delen en in gesprek gaan over het beleid, de maatschappelijke opgaven en de diverse belangen in het gebied.

Het programma bestaat uit drie onderdelen: een presentatie over de rijkheid van het landschap van Rijnenburg; wat is de historie, en welke kwaliteiten en eigenschappen heeft het gebied? Gemeente Utrecht, Het Rijk, het waterschap HDSR en de provincie geven een toelichting op het huidige beleid: de Nationale Omgevingsvisie, de Omgevingsvisie provincie Utrecht en de Ruimtelijke Strategie Utrecht. In een bestuurlijk gesprek komen de kansen en belemmeringen aan bod, evenals het ‘waarom’ achter gemaakte keuzes. En partijen met een belang, een rol of een functie in het gebied delen hun perspectief op of plan voor mogelijke veranderingen op het vlak van wonen, werken, energie, bereikbaarheid en leefbaarheid. Tijdens het programma nemen genodigden via een chat deel aan de studiogesprekken. Wie digitaal aanwezig wil zijn bij de conferentie kan zich aanmelden via: https://conferentierijnenburg.nl/aanmelden.php. Informatie: www.provincie-utrecht.nl/conferentierijnenburg.