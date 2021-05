Het Knooppunt huiskamer in de wijk

Hans Harmsen (links) in gesprek met mensen die in Het Knooppunt komen

Utrecht - Het Knooppunt in de Utrechtse wijk Lunetten bestaat deze maand dertig jaar. Dit inloophuis werd door kerken opgezet als een huiskamer voor mensen die tijdelijk of structureel niet goed mee kunnen komen in de samenleving. “Wij willen van betekenis zijn voor mensen die geen plek hebben, die kwetsbaar zijn”, aldus Hans Harmsen, pastor/coördinator van het inloophuis.

Door Roberto Cancian

Bij Het Knooppunt wordt niet aan hulpverlening gedaan. “Wat we wel doen: we schenken koffie, thee en aandacht”, zegt de inmiddels 70-jarige Harmsen. De basis is respect voor elk individu en ieders eigenaardigheden, Zo raken mensen op een ongedwongen manier in gesprek met elkaar. Velen van hen hebben weinig contacten, hebben het niet getroffen en staan niet zo in aanzien. In Het Knooppunt worden ze weer gezien. Zo zei één van hen: ‘Dit is de enige plek waar ze me missen wanneer ik er niet ben’. Harmsen: “Wij laten ons in contact met hen leiden door hun behoeften, hun tempo en hun wensen. Niets moet en veel mag. Dat voelt voor onze gasten als een oase, als een thuis waar zij zich deel voelen van een gemeenschap en waar oprechte aandacht is voor wat er in hun leven speelt. Zo bloeien zij op en voorkomen we vereenzaming.” Het bezoeken van Het Knooppunt is voor sommigen een eerste stap na een periode van sociaal isolement of een opname in een instelling.

Hans Harmsen was als parochiepastor al sinds 1998 betrokken bij het Knooppunt.. “Toen ik in 2016 met pensioen ging, vielen zowel de coördinator als de voorzitter plotseling weg. Ik vond dat ik dit moest oppakken en dat ik geen keus had. Dat voelde als een roeping.” Dit pakte hij op vanuit zijn hart. Twee jaar terug kon hij gelukkig het voorzitterschap overdragen, maar zijn betrokkenheid werd er niet minder door.

In de afgelopen 30 jaar zijn er zo’n 300.000 kopjes koffie en thee geschonken. Het inloophuis draait al vijf jaar uitsluitend op vrijwilligers. Vóór corona kwamen er wekelijks zo’n 100 mensen binnen. “Momenteel bieden wij vier dagen per week een inloopplek en wekelijks samen met Stichting Voedselbank Utrecht een voedselbank.” Het aantal pakketten van de voedselbank is verdubbeld naar wekelijks veertig. In verband met corona kunnen gasten momenteel niet zomaar binnenlopen in het inloophuis. Op afspraak mogen ze nu weer in viertallen komen.

De onderlinge band blijkt ook bij het overlijden van een gast. “De laatste keer dat dat gebeurde, zou zonder ons enkel de uitvaartleider een kort woordje hebben gesproken en zouden er alleen zes hulpverleners aanwezig zijn geweest. Gelukkig had onze gast in Het Knooppunt een nieuwe familie gevonden. Nu kwamen er zes ‘Knooppunters’ bij. Vier van ons vertelden iets over de overledene en er werden er vier liedjes gespeeld die wij hadden doorgegeven. Dat maakte een wereld van verschil.” Zo bleek Het Knooppunt eens te meer een heel bijzondere plek voor kwetsbare mensen te zijn.