Phoenix Award voor Jaarbeurs

Utrecht - Peter van der Veer, commercieel directeur van de Jaarbeurs, heeft afgelopen week in het AFAS Theater de Phoenix Award 2021 in ontvangst genomen. De prijs werd tijdens de Big Improvement Day overhandigd door de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer en juryvoorzitter Maxime Verhagen.

De Phoenix Award is een jaarlijkse prijs voor ondernemingen die succesvol met grote tegenslag zijn omgegaan. Van der Veer: “Iedere crisis is een kans. Dat kun je als cliché zien, maar bij de Jaarbeurs hebben we dat afgelopen jaar ook echt zo ervaren. Het feit dat we als evenementenlocatie de deuren gedurende lange tijd volledig moesten sluiten, hebben we benut om versneld innovaties door te voeren. Om online events van groot tot klein beter te faciliteren hebben we de Jaarbeurs Studios ingericht. We hebben het pop-up SCALA theater in onze hallen opgebouwd, dat voldoet aan 1,5 meter maatregelen en toch een persoonlijke setting creëert. En we hebben de maatschappelijke rol van de Jaarbeurs invulling kunnen geven door het faciliteren van de gemeente Utrecht bij het tellen van de stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen, door het huisvesten van brugklassen en eindexamenklassen, en door het faciliteren van testen en vaccineren door de GGD Utrecht. De Phoenix Award is een geweldige erkenning voor die inspanningen, een opsteker voor ons team.”