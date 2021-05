Eddy Zoëy trekt opnieuw de natuur in voor RTV Utrecht

Utrecht - RTV Utrecht zendt vanaf zondag 30 mei een nieuwe serie van het televisieprogramma Natuurlijk Zoëy uit. De zesdelige serie met presentator Eddy Zoëy heeft als thema natuur in combinatie met duurzaamheid. Eddy ontdekt dat er veel duurzame initiatieven zijn in onze regio die weer invloed hebben op onze natuur.

Verwoed natuurliefhebber en vogelaar Eddy Zoëy praat in het programma Natuurlijk Zoëy met biologen, vakidioten en gepassioneerde natuurhobbyisten over de complexe relatie tussen natuur en duurzaamheid. De serie zit daarom ook vol met opmerkelijke en interessante wetenswaardigheden.

Zo gaat Eddy op bezoek bij de Amersfoortse StadsWormerij om te kijken hoe ze daar voedselresten om zetten in supercompost. Ook gaat hij op onderzoek uit om de windmolen-problematiek te bekijken vanuit het oogpunt van vogels.

En we horen er veel over: stikstof, hoe staat het met het stikstofprobleem in onze regio en wat is de invloed ervan op onze natuurgebieden? Natuurlijk Zoëy is vanaf zondag 30 mei iedere week te zien op RTV Utrecht en daarna online te bekijken via www.rtvutrecht.nl/gemist.