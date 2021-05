illusionist hans klok friends in de zomer te zien in griftpark

Hans Klok is van 15 juli tot en met 1 augustus te zien in het Griftpark. Foto: PR

Utrecht - Het is voor illusionist Hans Klok een droom die uitkomt. Hij gaat vanaf de zomervakantie op tournee door Nederland met een immense circustent. De artiest presenteert onder de naam ‘Hans Klok & Friends’ een nieuwe showproductie die uit zijn grootste illusies bestaat. Deze worden afgewisseld door spectaculaire circus-acts. De voorstelling ‘Hans Klok & Friends’ is vanaf 15 juli tot en met 1 augustus in het Griftpark in Utrecht te zien. Daarna volgt een tournee door Nederland.

Het staat al jaren op het verlanglijstje van Hans Klok: een eigen circus. “Die droom komt nu eindelijk uit”, zegt hij lachend. Speciaal voor de nieuwe show ‘Hans Klok & Friends’ is geïnvesteerd in een nieuwe theatertent met een moderne kuipstoel tribune. Hans treedt daarin samen op met bekroonde acts uit de internationale circuswereld. “Denk aan stunts aan de trapeze en aan comedy bijvoorbeeld”, legt hij uit. “Het is een voorstelling voor de hele familie. De sfeer is zomers. Duizenden lampjes, foodtrucks en een DJ zorgen al ruim voor aanvang voor sfeer.”

De illusionist kijkt uit naar het project. “Het publiek heeft na alle corona-perikelen weer behoefte aan vermaak. De tijd is er rijp voor.” Voor Hans is deze show de eerste mega productie na zijn terugkeer uit Las Vegas. “We pakken gelijk groots uit. Speciaal voor ‘Hans Klok & Friends’ komen acts uit alle delen van de wereld exclusief naar Nederland.”

Extra bijzonder zijn de Diorios uit Frankrijk met hun motoren. “Voor deze act wordt een grote ronde kooi op de bühne geplaatst. Daarin racen vijf coureurs rond. Sneller dan het geluid. Ik stap tijdens de show zelf in de kooi terwijl de motoren om me heen draaien. Gekkenwerk natuurlijk.”

Naast deze stunt doet Hans vooral hetgeen waarmee hij wereldberoemd geworden is. “Ik presenteer het publiek in razend tempo een selectie van mijn grootste illusies. Samen met mijn showgirls. De show krijgt de allure en glamour van Las Vegas.”

Hans Klok houdt van de sfeer van het circus. “De sfeer ademt romantiek uit. Het publiek ontsnapt negentig minuten lang naar een andere wereld waarin magie tot leven komt en zorgen niet bestaan. Dat is meer dan ooit belangrijk.” Vorig jaar kwam Hans Klok terug naar Nederland. De productie ‘Hans Klok & Friends’ is de eerste grote voorstelling waarin hij weer te zien is. De show is van 15 juli tot en met 1 augustus te zien in het Griftpark in Utrecht en gaat daarna op tournee door Nederland.