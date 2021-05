Stukjes Domtoren worden hergebruikt

Utrecht - Het materiaal dat tijdens de restauratie van de Utrechtse Domtoren vervangen wordt, krijgt een nieuwe bestemming. ‘Van Dom tot steengoed’ zorgt ervoor dat zoveel mogelijk stukjes van de Dom, hoe klein ook, hergebruikt worden. Passend bij de tijd van nu gaat er zo min mogelijk verloren. Zo wordt zevenhonderd jaar Utrechtse geschiedenis letterlijk ingezet voor de toekomst van de stad. “De komende jaren is het de ambitie een deel terug te brengen in de openbare ruimte.”

Eind 2024 is restmateriaal van de restauratie van de Domtoren verwerkt in allerlei Utrechtse producten en projecten in de stad. Ook wordt een exclusief aantal ornamenten (versieringselementen) geveild en verloot en worden stenen te koop aangeboden. “De opbrengst draagt bij aan het terugbrengen van de verlichting van de hoogste kerktoren van Nederland. De kers op de taart van de restauratie”, aldus Utrecht Marketing.

Momenteel wordt er iedere twee weken een volle container met puin en blokken van de Domtoren gehaald. “De komende jaren is het de ambitie een deel terug te brengen in de openbare ruimte. Te denken valt aan bijvoorbeeld kunst voor de stad en bouwmaterialen voor Utrechtse projecten.”

Wat er met een ander deel van het materiaal gaat gebeuren is aan de Utrechters zelf. Voor hen start in juni een ideeënwedstrijd. Iedereen kan een idee indienen om met het puin en blokken van de Domtoren producten te maken. Voor de beste ideeën is materiaal beschikbaar om zelf of samen met een Utrechtse maker aan de slag te gaan. Het eindresultaat komt daadwerkelijk in de winkel te liggen.

Wie liever een onbewerkt stuk Domtoren in huis haalt, kan nu al een lot kopen waarmee men kans maakt op een duidelijk herkenbaar stuk toren. Ook worden op een later moment kleinere stukken te koop aangeboden.

Zo is het voor alle Utrechters mogelijk een stukje Domtoren in huis te halen. Daarnaast krijgen bedrijven en consumenten tijdens de looptijd van ‘Van Dom tot steengoed’ (tot en met 2024) via een veiling de kans een ornament te bemachtigen.

Om het restmateriaal een duurzame bestemming te geven en aanvullende gelden tijdens de restauratie van de toren op te halen hebben initiatiefnemers Stichting Utrechts EigenDom, die gelden werft voor extra restauratieprojecten van de Domtoren, en de circulaire doeners van Brokkenmákers de handen ineengeslagen met gemeente Utrecht en Utrecht Marketing.

“Niet alleen wordt de Domtoren met ‘Van Dom tot steengoed’ op innovatieve wijze doorgegeven aan de volgende generatie, ook krijgt iedereen de kans, in welke vorm dan ook, een steentje aan de restauratie bij te dragen.”