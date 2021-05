‘Haal het vaccineren naar de wijken’

Utrecht - De opkomst voor vaccinaties in wijken met veel laaggeletterden en bewoners met een migratieachtergrond is zorgwekkend laag. Zo ligt de vaccinatiegraad in de Utrechtse wijk Overvecht op slechts vijftig procent. Tijdens een door het Wijkplatform Overvecht belegde informatieavond werd prikken in de wijk genoemd als manier om de vaccinatiebereidheid te vergroten. Een suggestie die door GGD regio Utrecht wordt toegejuicht.

Door Bert Nijenhuis

Met acht deelnemende bewoners was ook de participatie van Overvechters aan de informatieavond laag. Toch spreekt Els Wegdam - voorzitter Wijkplatform Overvecht – van een geslaagde avond. “Omdat er door professionals goede ideeën zijn aangedragen over hoe bewoners voor het vaccineren wél bereikt kunnen worden. Veel mensen in de wijk staan sceptisch tegenover de overheid, wantrouwen de vaccinaties en denken een soort proefkonijnen te zijn. Ze moeten daarom op een positieve manier worden voorgelicht, zodat duidelijk wordt dat niet vaccineren een risico voor de gezondheid vormt. Hiervoor zouden bijvoorbeeld studenten de wijk in kunnen gaan. De brieven van het RIVM zijn moeilijk en alleen in het Nederlands. Het is dus noodzakelijk om ook folders in het Turks en Marokkaans te verspreiden. Om dezelfde reden is het cruciaal de kinderen die het Nederlands wel beheersen te benaderen, zodat zij hun ouders kunnen informeren.”

Vertrouwen kweken, daar draait het volgens Wegdam om. “Haal het vaccineren naar Overvecht. Daar zien en beïnvloeden de mensen elkaar. Het zal de vaccinatiebereidheid zeker doen toenemen.” Aan de GGDrU zal het in elk geval niet liggen. “Wij zouden graag meer in de wijken vaccineren”, vertelt woordvoerder Lydia van der Meer. “Of dat ook gaat gebeuren, is afhankelijk van veel factoren die niet allemaal bij de GGD liggen.” Het GGDrU start binnenkort alvast een pilot waarbij fijnmaziger gevaccineerd gaat worden. “Dat houdt in dat we samen met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) een priklijn op locatie gaan realiseren. Daarbij kun je denken aan een klein theater, buurthuis of gymzaal. Een onderdeel van het fijnmazig vaccineren, is het prikken van dak- en thuislozen. Zij krijgen het Janssen-vaccin, wat betekent dat ze maar één prik nodig hebben. Voor deze doelgroep is dat heel efficiënt. We proberen zoveel mogelijk maatwerk te leveren bij specifieke doelgroepen, maar zijn altijd afhankelijk van factoren als het soort vaccin en de toepassing en houdbaarheid ervan.”

Om de verschillende doelgroepen te bereiken, wijst ook Van der Meer op het belang van bredere en betere informatievoorziening dicht bij de mensen. “Over corona, het vaccin en het vaccinatieproces. In de vorm van informatieavonden, gesprekken met sleutelfiguren, WhatsApp-berichten en voorlichting via de media en social media. Op die manier moeten de angst voor het onbekende en de drempels naar de vaccinatielocatie worden weggenomen.”