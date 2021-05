Statiegeldestafette van Jumbo voor Resto VanHarte

Utrecht - Begin deze maand ontvingen Marco en Jolanda Panis van Resto VanHarte een cheque ter waarde van 1.129,10 euro uit handen van Stephan Drogenbroek, filiaalmanager van Jumbo Parkwijk. Het gaat om de opbrengst van de eerste vier Jumbofilialen die meededen aan de statiegeldestafette voor Resto VanHarte. Tijdens deze estafette staat de statiegeldzuil voor Resto VanHarte iedere maand bij een andere Jumbo supermarkt. Bij het tellen van de gedoneerde statiegeldbonnen bleek dat Jumbo Parkwijk een recordopbrengst haalde van 636 euro. “Zo’n hoge opbrengst hebben we nog nooit gezien in onze winkel”, aldus Stephan Drogenbroek.

“We zijn zo blij met deze bijdragen!”, glundert Jolanda Panis, manager van Resto VanHarte Utrecht. “We kunnen weer veel mensen blij maken met een gezellige ontmoeting en een lekkere maaltijd. Maar het geeft ons ook een grote steun in de rug te weten dat zoveel mensen ons een warm hart toedragen en hun statiegeld hebben gedoneerd!” Als dank bakte het VanHarteteam een lekkere taart voor de medewerkers van Jumbo.

Resto VanHarte Utrecht en Jumbo regio Utrecht slaan de handen ineen om eenzaamheid te bestrijden. Iedere maand in 2021 staat de statiegeldzuil voor Resto VanHarte bij een andere Jumbo supermarkt. Alle inwoners van Utrecht die deze maanden hun lege flessen inleveren bij de deelnemende supermarkten helpen zo mee om eenzaamheid te bestrijden. Deze actie is in januari van start gegaan bij Jumbo Overkapel waar manager Yorick Teunissen de drijvende kracht is achter deze hartverwarmende actie. Daarna volgden Jumbo Galecop in Nieuwegein, Jumbo Nieuwegein Walnootgaarde en Jumbo Parkwijk. De komende maanden zullen de andere Jumbo supermarkten in de regio Utrecht ook ieder een maand bijdragen.

Resto VanHarte strijdt al meer dan zestien jaar tegen eenzaamheid en sociaal isolement door mensen bij elkaar te brengen aan de eettafel. Tijdens de COVID-19 periode verzorgt het buurtrestaurant afhaalmaaltijden, brengen vrijwilligers soep rond en wordt er op andere manieren contact gehouden met gasten. Iedereen is welkom voor het afhalen van een diner én om op een veilige manier een klein praatje te maken in de Resto locaties Leidsche Rijn en Kanaleneiland. Een driegangendiner kost 7 euro en met de U-pas 6 euro. Kijk voor meer informatie op Resto VanHarte Utrecht voor data, tijden en locatie of bel 0900 900 3030 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur.