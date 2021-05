Online voorlezen met gebaren voor baby’s

Utrecht - Wapperkids laat verhalen tot leven komen voor baby’s. Na het voorlezen verzinnen ze gebaren die de verhalen nog leuker maken. Ouders, grootouders en verzorgers kunnen in mei online meedoen met hun baby.

“Gebaren zijn heel geschikt om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren, maar het is vooral erg leuk om te doen!”, aldus Bibliotheek Utrecht. Het voorlezen met gebaren is geschikt voor kinderen van 0 tot 2 jaar en hun (groot)ouders.

Deze activiteit van Wapperkids en Bibliotheek Utrecht vindt online plaats via Zoom op woensdag 19 mei van 19.30 tot 20.00 uur. Meedoen kan ook op de zaterdagen 22 en 29 mei van 10.30 tot 11.00 uur. Meedoen is gratis, wel even vooraf reserveren via de website van de Bibliotheek Utrecht: www.bibliotheekutrecht.nl.

BoekStart stimuleert lezen met baby’s, dreumesen en peuters. Dit schept een band tussen ouder en kind en is goed voor de taalontwikkeling, aldus de bibliotheek. “Wist je dat je baby al vanaf de eerste dag naar je stem luistert? En dat kinderen die als baby zijn voorgelezen later taalvaardiger zijn? Je kunt daarom niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. Plaatjes aanwijzen, verhaaltjes vertellen, geluidjes erbij maken. Leerzaam én gezellig.” Lid worden van de bibliotheek is gratis tot 18 jaar.

Meer informatie over BoekStart is te vinden op: www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/jeugd/boekstart.html.