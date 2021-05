Waterplanten en meer voor de singel: boost voor biodiversiteit

Utrecht - De vorig jaar weer helemaal rondgetrokken singelgracht met het nieuwe stukje Zocherplantsoen nadert zijn voltooiing. Afgelopen week werden er als ‘kers op de taart’, zoals de gemeente het stelt, in het nieuwe deel van de singel aan beide zijden waterplanten geplaatst, 1.700 maar liefst in 11 verschillende soorten. De gemeente spreekt van een ‘ecolint’ dat een ‘boost’ moet geven aan de biodiversiteit in het gebied, zodat dit gebied er uiteindelijk als ‘een groenblauwe snelweg’ bij komt te liggen.

Door Paul Hustinx

Enkele van de nieuwe waterplanten zijn de dotterbloem, de watermunt, de kattenstaart, de gele lis en de moeraswederik. Deze planten zijn niet alleen mooi, maar vervullen ook een ecologische functie. Zo bieden ze beschutting voor vissen en nestmogelijkheden voor vogels als meerkoeten en waterhoentjes en ook trekken ze vele bijzondere insecten aan.

De laatste maanden is er overigens nog veel meer gebeurd in dit nieuwe stukje Utrecht. Afgelopen winter zijn er bomen geplaatst, die nu het voorjaar is met blad en bloem helemaal tot hun recht komen. Zo stonden de Japanse sierkersen begin april zo mooi in bloei dat de gemeente sprak over ‘Japan aan de singel’. Ook deze zijn om ecologische reden uitgekozen, want allerlei soorten bijen en hommels komen er graag op af.

En dan zijn er onlangs ook nog rhododendrons geplant die rond deze tijd in volle bloei zullen staan, behalve als lust voor het oog ook bedoeld als schuilplaats voor egels. Al met al beschikt de stad nu over een nieuw stuk plantsoen ‘precies zoals Zocher (de oorspronkelijk ontwerper en naamgever van het singelplantsoen) het bedacht heeft’, stelt de gemeente tevreden vast.

Intussen zijn ook de wandelpaden in het gebied helemaal klaar dan wel vernieuwd zodat de Utrechter optimaal van al het moois kan genieten. En buiten dit alles om heeft tevens de Marga Klompébrug naar de Mariaplaats haar definitieve ‘klassieke’ uitstraling gekregen, met klinkertjes en Pyke Kochlantaarns.