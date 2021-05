Nieuwe theaterdirecteur wil de wijken in

Utrecht - Hanno Tomassen heeft sinds medio maart het stokje overgenomen van Désirée Majoor als directeur van Podium Hoge Woerd en Theater Kikker. Tomassen was sinds 2014 als programmeur en programmamaker werkzaam bij TivoliVredenburg. Van 2011 tot 2018 was hij ook directeur/bestuurder van Cultuur19, het wijkcultuurhuis in Leidsche Rijn. “Interessant om deze twee werklocaties bij elkaar te brengen en te groeien naar meer voorstellingen en activiteiten per jaar.”

Door Roberto Cancian

Hanno Tomassen wil zich met zijn team van medewerkers voor zowel Podium Hoge Woerd als Theater Kikker inzetten om de artistieke vernieuwing te combineren met een brede en duurzame toegankelijkheid. “Ik laat me leiden door de overtuiging dat de kunsten kunnen bijdragen aan een betere samenleving”, geeft hij aan. In zijn eerste weken als directeur voerde hij persoonlijke gesprekken met zijn medewerkers. “Tijdens een wandeling heb ik gehoord hoe zij erover denken. Ik wil graag dat ze meedenken. Door te sparren met hen, delen we ideeën waardoor we dezelfde kant op gaan. Het is de bedoeling dat we gezamenlijk zoveel mogelijk mensen weten te bereiken.”

Tomassen heeft ook als doel om meer jongeren te bereiken en hen kennis te laten maken met de programma’s die worden aangeboden. “Ik wil de wijken in, naar de mensen toe en daarbij veel samenwerken met partners in de wijk.Op die manier weet je wat er speelt.” Onlangs stonden er drie testevents op het programma. Hanno Tomassen was er alle avonden bij en stelde zich direct voor aan de zeventig mensen die iedere avond aanwezig mochten zijn. “In het publiek zaten enkele bekende gezichten, de reacties waren zo warm en ook emotioneel. Dat ze weer naar het theater mochten, dat gaf ze zo een goed gevoel.” Tomassen wacht deze week de berichten weer af en hoopt dat er snel meer mogelijk is. “Vorig jaar zijn we een aantal weken open geweest waarna het in december opnieuw dicht moest. Dat is niet motiverend voor datgene dat je eigenlijk wilt doen.”

Toch kijkt Hanno Tomassen vooral vooruit naar wat wel kan. Als directeur van Cultuur19 in Leidsche Rijn bouwde hij van 2011 tot 2018 mee aan de noodzakelijke culturele infrastructuur van het nieuwe stadsdeel. En vanaf de opening van TivoliVredenburg in 2014 droeg hij als programmamaker/programmeur bij aan een bredere toegankelijkheid van de podiumkunsten, talentontwikkeling en een grotere diversiteit in het aanbod. “De kunsten kunnen bijdragen aan een betere samenleving.” Zijn blijvende betrokkenheid bij Musicians Without Borders getuigt daarvan. “Het zien, horen en voelen van het onbekende maakt nieuwsgierig. Een eigenschap die we moeten blijven voeden, bij onszelf en anderen.” Hij weet dat er hard voor gewerkt moet worden. “Zeker nu, maar uiteindelijk levert het fantastische dingen op. Wanneer hem wordt gevraagd hoe het er volgend jaar voor staat, zegt hij direct: “Dan zijn we vol in bedrijf en bieden wij de mensen een mooi en gevarieerd programma.”