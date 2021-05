Stagiaires MBO grijpen kans bij JoU

Utrecht - Afgelopen week presenteerden de eerste jongeren van stageproject ‘Grijp je Kans’ zich in Burthuis Rozeneiland in Kanaleneiland. Voor jongeren MBO 1 en 2 die de opleiding Helpende Welzijn en Servicemedewerker volgen, zijn er weinig stageplekken. “Bij Jongerenwerkorganisatie JoU krijgen zij de kans om zichzelf te ontwikkelen en iets te betekenen voor hun buurt”, geeft de 21-jarige Miriam Maatalla aan.

Door Roberto Cancian

Als derdejaars HBO Social Work studente begeleidde zij, samen met tweedejaars student Yassin Youkay en projectleider Ans Dupont, de stagiaires. “Wij richten ons op jongeren die moeilijk of niet aan een stageplek kunnen komen. Op deze manier willen we hen, vanuit JoU, een goede kans bieden om stage te lopen.”

De jongeren kwamen allereerst zes weken als groep bijeen waarbij ze onder meer werden getraind op zichzelf presenteren, activiteiten leren plannen en om te ervaren welke vaardigheden ze al bezitten. Ook hoe ze dat in de praktijk in kunnen zetten. “Veel jongeren hebben moeite met het vinden van een stageplek “, geeft de 18-jarige Moessie aan. Hij geeft aan veel te hebben geleerd tijdens het project. “Ik ben meer gemotiveerd geraakt om naar school te gaan, dat was ik eerst niet. Ik praatte ook niet veel, nu wel omdat ik me hier thuis voel. Ook heb ik geleerd om op een goede manier mijn mening te geven. Ik durf me te laten zien en ben trots op hoe ik er nu bij sta”, zegt hij tijdens de presentatie waar onder meer Paul van der Aa, directeur van JoU en praktijkbegeleiders van school aanwezig zijn. Ook zijn er collega-jongerenwerkers die de stagiaires op andere stagedagen begeleiden in het werkveld.

De eveneens 18-jarige Zakaria geeft aan dat de stage hem veel voldoening geeft. “Op woensdag en vrijdag organiseer ik samen met de jongerenwerker activiteiten voor kinderen in Overvecht. Erg leerzaam en ook nog eens heel leuk.” Na de eerste trainingen volgden de stagiaires het trainingsprogramma van Young Leaders waarbij ze ondersteund werden om activiteiten te organiseren in de verschillende wijken waar JoU actief is. “Dat doen ze voor jongeren van 10 tot en met 14 jaar waarbij ze zelf mede- verantwoordelijk zijn voor de planning, begroting en uitvoering”, geeft Miriam aan. Na hun stage stromen alle stagiaires, veertien in totaal, door naar MBO-niveau 4. “Een super leerzaam project waarin we goed samen hebben gewerkt met de scholen. Zij geven aan dat het fijn is dat het project er is en dat het onderlinge contact er continu is.”

De stagiaires zeggen ook dat het hebben van een leuke stageplek hen veel oplevert. “Zo hadden we een bijeenkomst over hoe je ideale wijk eruitziet. In mijn ideale wijk is er voor elk geloof en voor iedere leeftijd ruimte. Ook groeit in mijn ideale wijk een geldboom zodat iedereen genoeg heeft”, zegt de 17-jarige Sabrye. De 22-jarige Anwar heeft gewerkt aan zijn zelfvertrouwen in het project. “Ik was onzeker. Ik heb leren omgaan met mensen en sta hier tijdens de presentatie te praten voor een groep mensen die ik niet ken.” De lach op zijn gezicht zegt alles.