Start bouw huurwoningen

Utrecht - Nijhuis Bouw start in opdracht van Mitros met de bouw van 23 seniorenappartementen aan de Elsenburglaan en de J.M. De Muinck Keizerlaan in de wijk Zuilen in Utrecht. De bouw werd afgelopen week afgetrapt met de onthulling van een tijdelijk 3D-kunstwerk van Rianne te Kaat. Eind 2021 worden de appartementen opgeleverd.

De nieuwbouw bestaat uit twee appartementencomplexen van ieder drie woonlagen hoog. De woningen variëren in grootte van 58 tot 72 m2. Alle appartementen zijn duurzaam en energiezuinig en hebben een verwarmingssysteem dat bestaat uit een warmtepomp en vloerverwarming. Op het dak van de appartementen worden zonnepanelen geplaatst. Beide gebouwen zijn voorzien van een lift en een van de gebouwen heeft een gemeenschappelijke fietsenstalling.

Henk Peter Kip, directeur Mitros: ”Er is een flink tekort aan seniorenwoningen met lift in de wijk Zuilen. Daarom ben ik blij dat we hier 23 sociale huurwoningen voor senioren kunnen toevoegen, zodat ook ouderen prettig in deze buurt kunnen blijven wonen”. Alan Bosch, directeur Nijhuis Bouw: “We zijn trots dat we in deze mooie wijk een steentje bij kunnen dragen aan het tekort aan sociale huurwoningen. En het is fijn voor de bewoners dat we nog dit jaar de appartementen opleveren aan Mitros.” De woningen worden vanaf volgende maand aangeboden via Woningnet.