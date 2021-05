Kinderboek Utrecht 900 jaar in de maak

Utrecht - Op 2 juni 2022 is de stad Utrecht jarig. Het is dan precies 900 jaar geleden dat het stadsrechten verwierf. Om dat te vieren wil Kiwanis Utrecht een boek uitgeven voor alle kinderen van acht tot twaalf jaar. Een boek dat verbindt, informeert en amuseert. Dat het verleden koppelt aan het heden en de toekomst. “We zoeken naar mensen, organisaties en bedrijven die ons initiatief willen ondersteunen.”

Het is de bedoeling dat Utrechtse kinderen die minder kansen hebben dan hun leeftijdgenootjes het boek gratis ontvangen. “Helpt u mee om dit mogelijk te maken? Interessante onderwerpen In het boek komen zo’n twintig onderwerpen aan bod die een goede illustratie vormen van verleden, heden en toekomst van de stad. Voorbeelden zijn er te over: bijzondere gebouwen, zoals Slot Zuylen, het voormalig oude postkantoor, het stadhuis of het Rietveld-Schröderhuis. Ook religie is een inspirerend thema. Utrecht is immers van oudsher een ‘kerkenstad’, maar herbergt ook diverse moskeeën. En wat te denken van locaties als de werfkelders, de Maliebaan, de watertoren in Overvecht, fort Blauwkapel, Vredenburg of Amelisweerd? En de rijke sporthistorie mag natuurlijk ook niet ontbreken, zoals FC Utrecht met Galgenwaard als thuisbasis.”

Daarnaast is Utrecht een stad waar mensen al honderden jaren leren en studeren. “Dat gaat van basisschool tot Utrecht Science Park. Elke opleiding heeft zijn eigen bijzondere geschiedenis én toekomst. Stad zonder muren Kiwanis ziet in de viering van Utrecht 900 in 2022 een uitgelezen kans om de Utrechtse kinderen op een speelse wijze diepgaander kennis te laten maken met en te betrekken bij de stad en de regio en daarmee bij te dragen aan een gevoel van burgerschap. Wat kinderen nu ontdekken over het verre of recente verleden van de stad kan een inspiratiebron zijn voor hun eigen toekomst.” Het boek is bedoeld voor kinderen van acht tot twaalf jaar. “Het is de bedoeling dat naast het boek een app ontwikkeld wordt om te gebruiken bij een wandeling of fietstocht door de stad met je ouders of opa en oma.” Er worden ook activiteiten rondom het boek georganiseerd met de scholen in het kader van de viering van de Utrechtse verjaardag.

“Er zijn (bijna) geen boeken over Utrecht speciaal voor kinderen. Het 900-jarig bestaan vinden wij daarom een uitgelezen aanleiding om een bijzonder kinderboek te laten maken. We zijn blij dat we de gerenommeerde Utrechtse (kinderboeken)schrijver Koos Meinderts geïnteresseerd hebben gevonden om het boek te gaan schrijven.” Koos Meinderts schrijft het boek samen met een aantal andere Utrechtse of met Utrecht verbonden schrijvers en coördineert het proces voor de totstandkoming van het boek. Hij wordt daarbij ondersteund door Mathijs Meinderts, kunsthistoricus. “We zoeken naar mensen, organisaties en bedrijven die ons initiatief willen ondersteunen. Dat kan op het terrein van kennis en netwerk (zoals de historische vereniging Oud-Utrecht) of meer in financiële zin (zoals sponsoren, fondsen of gemeente). Er zijn verschillende sponsormogelijkheden. Ook is er een gedetailleerd projectplan beschikbaar.” Interesse? Stuur een mail naar utrecht@kiwanis.nl. De oplage van de eerste druk van het boek bestaat uit 2.500 exemplaren, waarvan 1.000 exemplaren gratis worden verstrekt. De overige 1.500 exemplaren worden verkocht. “We gaan uit van een kostprijs van 15 euro per boek.”

De beoogde verschijningsdatum is juli 2022. Voorintekenen: maak 15 euro over op rekeningnummer NL93ABNA 0555 7206 16 van Kiwanis Utrecht, onder vermelding van uw naam en adres.

Informatie: www.oud-utrecht.nl.