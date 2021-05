Krakers moeten Lage Weide verlaten

Utrecht - De krakers die sinds november 2019 verschillende panden aan de Reactorweg op bedrijventerrein Lage Weide bewoonden, moeten een ander onderkomen zoeken. Nadat twee rechtszaken en een hoger beroep werden verloren, zien zij juridisch geen mogelijkheden meer om ontruiming aan te vechten. Dit betekent dat voor de eigenaar de weg vrij is om de panden te verhuren aan het Utrechtsch Studenten Corps (USC), dat er later dit jaar een groot lustrumfeest wil geven.

Door Bert Nijenhuis

“Eerst 25 bewoners op straat zetten om een studentenfeest te kunnen houden, heeft er alle schijn van dat er sprake is van een vooropgezet plan met diverse belangen”, reageert de woordvoerder van de krakers, die niet met zijn naam in de krant wil. “Er lopen korte lijntjes tussen eigenaar De Waal Beheer en het USC. Het is niet de eerste keer dat dit bedrijf een overeenkomst met studenten sluit om krakers uit zijn panden te krijgen. Dat hebben we tijdens de rechtszaak proberen aan te tonen, maar helaas konden we de rechter niet overtuigen.”

Volgens de woordvoerder zijn de krakers altijd open geweest over hun intenties. “We kiezen er uiteraard bewust voor om het vastgoed van met name speculanten en ‘verloederaars’ weer in gebruik te nemen. Desondanks hebben we de eigenaar altijd laten weten zijn plannen niet in de weg te willen staan. Maar de bereidheid om te vertrekken wordt uiteraard veel minder groot als blijkt dat het gaat om een feest van een week, waarbij de panden waarschijnlijk flink worden uitgewoond. Dat gebeurde eerder tijdens een lustrumfeest van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (UVSV). We weten dit omdat we de panden na dat feest hebben gekraakt en opgeknapt.”

De krakers hopen dat de lege panden aan de Reactorweg uiteindelijk gebruikt gaan worden om de woningnood in Utrecht te verminderen. “Door er betaalbare, duurzame en sociale huurwoningen te realiseren. We zijn er echter van overtuigd dat deze eigenaar die intentie niet heeft. Hij heeft eerder namelijk al eens laten weten de panden te willen slopen om kraak te voorkomen en er vervolgens een nieuwe loods te bouwen. Aangezien één op de vijf kantoorpanden op Lage Weide leeg staat, lijkt ons dat overbodig. Dit maakt overigens ook meteen duidelijk dat er genoeg andere locaties zijn voor dat studentenfeest.”

Hoewel de krakers hun biezen moeten pakken, zeggen ze niet voor niets te hebben gestreden. “Tijdens onze protesten hebben Utrechters massaal laten blijken het ook belachelijk te vinden dat we moeten vertrekken voor een feest, waarvan nog niet eens zeker is of het kan doorgaan. We hebben de stad laten zien dat de krakersgemeenschap ondanks alle repressie vanuit de overheid en lokale gemeenten nog steeds leeft en actief is op sociaal, cultureel en politiek gebied. De steun voor het kraken is toegenomen, waardoor de idealistische gedachten erachter breder worden gedragen. Hopelijk ziet de toekomst van de kraakbeweging er weer wat rooskleuriger uit.”