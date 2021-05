KBS De Achtbaan eindelijk in één gebouw

Utrecht - Na een jarenlange verbouwing en vernieuwing van het pand aan de Akkrumerraklaan opende KBS De Achtbaan op 17 mei voor het eerst de deuren voor al haar leerlingen, leerkrachten en ondersteunend personeel. Directrice Marieke Molier is trots en blij om op deze dag, samen met projectleider Jon van Zoelen van de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU), het pand officieel te openen. Om half 9 was het moment daar, binnen stond voor alle leerlingen slagroomsoesjes van Jumbo Parkwijk en kinderchampagne klaar.

Al vroeg stonden alle kinderen te wachten op het uitbundig versierde plein bij de hoofdingang van de school. “Ondanks corona willen we er toch een klein feestje van maken. Het is fantastisch om na twee jaar eindelijk alle leerlingen te kunnen ontvangen in hetzelfde gebouw. Zo kunnen we nog beter samenwerken en van elkaar leren”, zegt directrice Marieke Molier enthousiast.

In de afgelopen jaren hebben sommige klassen meerdere keren van lokaal moeten verhuizen, nu heeft elke groep haar eigen plek. “Bij de verbouwing is gekozen voor een lichte en ruim opgezette omgeving. Hierbij is gekeken naar de wensen van de school maar ook ingespeeld op de eisen die aan een moderne school worden gesteld. Zo is het binnenklimaat geoptimaliseerd en kunnen twee speellokalen gecombineerd worden tot één speel- of activiteitenruimte, deze is ook te gebruiken door de BSO. Verder zijn er meer ruimtes gecreëerd voor het personeel om in rust te kunnen werken”, zegt projectleider Jon van Zoelen.

In het vernieuwde pand zijn de klassen op een slimme en flexibele manier ingericht. Zo zijn de lokalen van de peuters en kleuters met deuren af te sluiten van het gedeelte waar groep 3 en 4 werken. Op de eerste verdieping is het mogelijk om extra ruimte te creëren om te spelen maar ook om te werken door gekleurde blokken die in en uit de muur gehaald kunnen worden. “Het fijnste vind ik dat we weer allemaal samen zijn in één gebouw, de gezelligheid is weer terug”, vertelt Rachel, leerkracht van groep 3, enthousiast.

KBS de Achtbaan is een basisschool in Leidsche Rijn en onderdeel van de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU). Op de Achtbaan is veel aandacht voor kunst- en cultuur en voor onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen.