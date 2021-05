Buiten koken bij De Vrijstaat

Utrecht - Na de meivakantie start er een speciale buiteneditie van de KookKeet op De Vrijstaat. Samen met Vrijstaat-koks Veerle en Finn ontdekken de kinderen (8-12 jaar) wat je allemaal kunt koken op een kampvuur. Want dat is veel meer dan alleen broodjes bakken en marshmallows roosteren.

“In de tuin van de Vrijstaat-boerderij gaan we koken met de heksenketel, bakken we gerechten boven het open vuur en maken we handig gebruik van wat de tuin ons biedt. Als echt cateringbedrijfje maken we hapjes voor een bijeenkomst van HKU-studenten op De Vrijstaat. Wil jij graag leren koken en experimenteren met ingrediënten? Meld je dan nu aan.” Informatie en aanmelden: www.devrijstaat.nl/activiteiten/kookkeet.

De KookKeet bestaat uit 6 lessen op vrijdag van 15.00 tot 17.30 uur en start op 21 mei. Het is mogelijk om de deelnamekosten te betalen met budget van de U-pas.