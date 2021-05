Nieuwe Center Director voor Hoog Catharijne

Utrecht - Rinus Griep is benoemd tot nieuwe Center Director van winkelcentrum Hoog Catharijne. Hij neemt de rol over van de huidige Center Director Sarah Vehmeijer, die haar loopbaan zal vervolgen bij CBRE Global Investors in de functie van Senior Asset Manager.

Rinus Griep zal vanaf 1 juni 2021 eindverantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken van het complex. Rinus Griep is sinds januari 2018 werkzaam bij Klépierre en vervulde de rol van Center Director voor onder andere de Markthal in Rotterdam. Rinus Griep: “De afgelopen 2,5 jaar ben ik met veel plezier actief geweest voor de Markthal, een icoon voor de stad Rotterdam. Ik zie er naar uit om de overstap te maken naar hét winkelcentrum van Nederland en daar met het team verder te bouwen aan Hoog Catharijne.”

Sarah Vehmeijer: “Het was een fantastische ervaring om mee te werken aan de succesvolle transformatie van Hoog Catharijne. Samen met alle ondernemers en partners hebben we heel hard gewerkt om van Hoog Catharijne weer een relevante ontmoetingsplek te maken.”